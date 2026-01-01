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«Ciò che Orbit ci ha offerto era qualcosa che inseguivamo da un po': il grafo di conoscenza alla base di un revisore di codice IA che capisce davvero la nostra codebase, non solo il diff che ha davanti. L'abbiamo testato contro RAG e altri approcci su richieste di merge reali e la differenza era netta: commenti collocati meglio, riepiloghi più accurati di ciò che era effettivamente cambiato.»
Ryan Harvey
Head of AI Engineering, Compare the Market