«Ciò che Orbit ci ha offerto era qualcosa che inseguivamo da un po': il grafo di conoscenza alla base di un revisore di codice IA che capisce davvero la nostra codebase, non solo il diff che ha davanti. L'abbiamo testato contro RAG e altri approcci su richieste di merge reali e la differenza era netta: commenti collocati meglio, riepiloghi più accurati di ciò che era effettivamente cambiato.»