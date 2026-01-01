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GitLab Orbit

Il livello di contesto per gli agenti IA

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Un solo grafo. Tutti gli agenti.

Agenti più intelligenti. Risoluzione più rapida. Progettati per scalare.

Watch Panoramica di GitLab Orbit

Più intelligenti

GitLab Duo Agent Platform e gli agenti esterni ragionano sulle relazioni, non sui frammenti, e risolvono i problemi anziché fornire risposte incomplete.

Più rapidi

Una sola query al grafo sostituisce le decine di chiamate API, i passaggi di autenticazione e le indagini manuali che oggi agenti e tecnici devono affrontare. Ciò che richiedeva ore di coordinamento tra team avviene in pochi secondi.

Più efficienti

Gli agenti ottengono il contesto necessario in un'unica query, invece di decine di scambi. Meno overhead di recupero, risposte più compatte e zero cicli sprecati, a qualsiasi scala.

Contesto approfondito per rispondere a domande complesse

In passato, rispondere a queste domande richiedeva ore di ricerca manuale nei repository. Con Orbit, ottieni le risposte più rapidamente.

Impatto dei cambiamenti

Cosa si rompe se modifico questo servizio?

Raggio d'azione completo: ogni chiamante diretto, ogni dipendenza a valle, ogni pipeline e ogni proprietario in tutti i repository della tua organizzazione, in una singola chiamata a uno strumento.

Intelligenza organizzativa

Come dipendono i nostri servizi gli uni dagli altri?

Mappatura delle dipendenze tra repository su scala aziendale. Scopri quali servizi ne chiamano altri, quali repository condividono l'infrastruttura e quali team possiedono cosa.

Igiene delle pipeline

Quali team si sono allontanati dai nostri standard di pipeline di sicurezza?

Il grafo include catene su migliaia di progetti. Scopri chi salta gli scan di sicurezza obbligatori, chi usa ancora un template deprecato e chi si è discostato dalla Golden Pipeline.

Disaster recovery

Cosa si romperà quando migreremo questo servizio?

Genera un grafo completo delle dipendenze del servizio prima di una migrazione dell'infrastruttura. Saprai esattamente cosa tocca cosa, senza sorprese al momento del passaggio.

Onboarding

Aiutami a capire questa codebase in un giorno.

I nuovi tecnici ottengono subito una mappa interrogabile dell'intera organizzazione: chi possiede cosa, come sono connessi i servizi e cosa può essere modificato in sicurezza. Onboarding in giorni, non in settimane.

Tracciamento delle vulnerabilità

Dove è esposta questa CVE nei nostri repository?

Traccia una funzione, una libreria o un pattern vulnerabile in ogni repository e namespace. Ottieni in pochi secondi un elenco completo dell'impatto con i relativi proprietari.

  • Sicurezza

    Analisi rapida del raggio d'azione per le vulnerabilità critiche

    Traccia una vulnerabilità sull'intero sistema in un'unica query. Ottieni un raggio d'azione chiaro e un elenco prioritizzato di proprietari su cui intervenire.

    Screenshot del prodotto in cui GitLab Orbit restituisce un grafo del raggio d'azione per una funzione vulnerabile.

  • DevOps

    Distribuzione consapevole dei cambiamenti, senza tentativi ed errori

    Interroga un grafo aggiornato del tuo sistema prima del push. Scopri dipendenze nascoste e problemi della pipeline in anticipo, prima che blocchino la CI/CD.

    Screenshot del prodotto in cui GitLab Orbit mette in evidenza una dipendenza nascosta prima che una richiesta di merge venga integrata.

  • Platform Engineering

    Migrazioni più sicure con il contesto completo del sistema

    Offri agli agenti di migrazione una visione attuale del reale funzionamento del tuo sistema, in modo che possano valutare il raggio d'azione e sequenziare le modifiche in sicurezza.

    Screenshot del prodotto in cui GitLab Orbit mappa le dipendenze tra servizi per una migrazione di piattaforma.

Riduci l'overhead delle query IA

Senza un grafo, ogni query IA comporta un overhead che si moltiplica su scala aziendale: proliferazione di API, autenticazione a ogni hop e finestre di contesto sovraccariche di codice irrilevante.

  • Senza Orbit

    Overhead eccessivo, risultati incerti

    • N chiamate API per query: Una per repository, una per tipo di file, una per servizio. Ogni hop aggiunge latenza e superficie d'errore.

    • Autenticazione a ogni hop: Autenticazione Model Context Protocol, del repository e del servizio. Ognuna aggiunge latenza di andata e ritorno.

    • Finestra di contesto sovraccarica: Migliaia di righe irrilevanti caricate per trovare una sola relazione.

    • Inferenza LLM sulla struttura: Il modello indovina gli archi mancanti. Gli errori si sommano a ogni hop. Le risposte si allontanano dalla verità.

  • Con Orbit

    Meno spreco, risposte affidabili

    • Una chiamata, una query_graph: Un solo strumento MCP, tutti i dati in un'unica risposta strutturata, indipendentemente dalla profondità.

    • Autenticazione a livello di grafo: Un solo token con ambito namespace. Zero overhead per servizio. Nessuna proliferazione di autenticazioni.

    • Solo nodi e archi necessari: Orbit restituisce solo ciò che è stato richiesto. Nessuno spreco di contesto, nessun file irrilevante.

    • Fatti indicizzati, non inferenza: L'attraversamento segue archi reali e pre-indicizzati. La stessa query restituisce sempre la stessa risposta.

Funziona con gli agenti che usi già

Orbit supporta nativamente GitLab Duo Agent Platform e i tuoi agenti esterni preferiti, come Claude Code e Codex, tramite il Model Context Protocol (MCP) aperto.

GitLab Orbit si collega a GitLab Duo Agent Platform, Claude Code e Codex tramite il Model Context Protocol.

Nativo · Senza costi

GitLab Duo Agent Platform

Gli agenti interrogano Orbit come strumento per ottenere una visione di sistema su codice, elementi di lavoro, pipeline e distribuzioni. Le chiamate degli agenti di Duo Agent Platform verso Orbit non sono soggette a costi.

Model Context Protocol

Claude Code e OpenAI Codex

Due strumenti MCP danno accesso completo al grafo: query_graph e get_graph_schema. Connessione in pochi secondi. Fatturazione tramite GitLab Credits.

REST · CLI

Altri agenti e strumenti

API REST completa su /api/v4/orbit/query e CLI glab orbit query per l'integrazione diretta o strumenti personalizzati.

«Ciò che Orbit ci ha offerto era qualcosa che inseguivamo da un po': il grafo di conoscenza alla base di un revisore di codice IA che capisce davvero la nostra codebase, non solo il diff che ha davanti. L'abbiamo testato contro RAG e altri approcci su richieste di merge reali e la differenza era netta: commenti collocati meglio, riepiloghi più accurati di ciò che era effettivamente cambiato.»

Ryan Harvey

Head of AI Engineering, Compare the Market

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Scopri come GitLab Orbit trasforma i dati dispersi del ciclo di vita del software in un grafo di contesto aggiornato in continuazione su cui i tuoi team di sviluppo e i loro agenti possono fare affidamento.

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