Che cos'è GitOps?

GitOps non è un singolo prodotto, né un plugin o una piattaforma. Non esiste una sola risposta a questa domanda: il modo migliore per mettere in pratica GitOps varia a seconda delle esigenze e degli obiettivi specifici del team. Tuttavia, prima di iniziare a utilizzare GitOps, occorre approntare alcuni accorgimenti, come l'utilizzo di un repository GitOps dedicato per tutti i membri del team per condividere le configurazioni e il codice, l'automatizzazione del deployment delle modifiche al codice e la configurazione di avvisi da notificare al team ogni volta che vengono apportate delle modifiche.

GitOps richiede tre componenti principali:

GitOps utilizza un repository Git come unica fonte di riferimento per le definizioni dell'infrastruttura. Git è un sistema di controllo della versione open-source che monitora le modifiche alla gestione del codice, mentre un repository Git è una cartella .git contenuta in un progetto che tiene traccia di tutte le modifiche apportate ai file di quel determinato progetto nel corso del tempo. L'espressione Infrastructure as Code (IaC) definisce la pratica di mantenere memorizzata come codice l'intera configurazione dell'infrastruttura. Lo stato effettivo desiderato potrebbe anche non essere archiviato come codice (ad esempio, il numero di repliche o di pod).

GitOps utilizza le richieste di merge (RM) o le richieste di pull (RP) come meccanismo di modifica per tutti gli aggiornamenti dell'infrastruttura. La RM o la RP sono le sedi in cui i team possono collaborare inserendo commenti, proponendo revisioni e approvando formalmente le modifiche. Un commit di merge viene eseguito sul ramo principale (o trunk) e funge da log o traccia di controllo.

GitOps automatizza gli aggiornamenti dell'infrastruttura utilizzando un flusso di lavoro Git con integrazione e distribuzione continue (CI/CD). Una volta eseguito il merge del codice, la pipeline CI/CD mette in atto la modifica nell'ambiente. Qualsiasi deriva della configurazione, come modifiche manuali o errori, viene sovrascritta dall'automazione GitOps in modo che l'ambiente converga nello stato desiderato definito in Git. GitLab utilizza le pipeline CI/CD per gestire e implementare l'automazione GitOps, tuttavia è possibile utilizzare anche altre forme di automazione, come gli operatori delle definizioni.