Analisi della composizione del software

Analizza le dipendenze esterne all'interno dell'applicazione per individuare vulnerabilità note su ciascun commit di codice CI/CD. Vulnerabilità, dati aggiuntivi e soluzioni sono mostrati in linea con ogni richiesta di merge. I risultati dello scanner vengono raccolti e presentati come un unico report. Quando esegui il commit del codice, vengono cercate le licenze approvate e negate nelle dipendenze del progetto, secondo i criteri che hai definito in precedenza. Vengono identificate le licenze software che non rientrano nei criteri, le quali vengono mostrate in linea con ogni richiesta di merge per consentirne la risoluzione immediata.