GitLab e AWS

Riconosciuta ufficialmente come partner tecnologico avanzato di AWS con competenze specifiche nel DevOps, GitLab offre un modello collaudato di CI/CD che si è dimostrato efficace nel contribuire al successo dei clienti che usano questa piattaforma leader in ambito cloud. I clienti AWS possono scegliere fra due opzioni di deployment: GitLab Self-Managed e GitLab SaaS.

Installa, amministra e aggiorna un'istanza GitLab in grado di funzionare su qualsiasi piattaforma e ambiente, come server bare metal, macchine virtuali e container, usando i servizi offerti da AWS con GitLab Self-Managed. GitLab SaaS non richiede alcuna installazione: è sufficiente registrarsi per cominciare subito a lavorare.