Con GitLab puoi adottare facilmente Scrum, Kanban e flussi di lavoro basati sui requisiti, avvicinando la strategia e l'ambito al codice. Ottieni più visibilità con il portfolio e la gestione dei progetti integrati, per pianificare, costruire, testare, mettere in sicurezza, eseguire il deployment e monitorare in modo efficiente il codice.