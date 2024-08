Integrazione e distribuzione continue

I modelli di pipeline CI/CD sono integrati e scansionano automaticamente il codice in modo da creare ed eseguire pipeline per sviluppare, testare, impacchettare ed eseguire il deployment dell'applicazione. Personalizza i modelli o crea le tue pipeline con il codice. Scala la CI/CD con code di merge, pipeline padre-figlio e vari ambienti di deployment.

Ogni richiesta di modifica e merge del codice attiva automaticamente una serie di test, come quelli sulle unità, sulle prestazioni, sul carico e altri ancora. Adotta l'approccio Shift Left e integra i test di sicurezza e i controlli di conformità al momento del commit del codice. I risultati sono condivisi nella stessa richiesta di merge, consentendo agli sviluppatori di identificare, isolare e correggere facilmente gli errori del codice.

Attua misure protettive e garantisci deployment sicuri

Previeni i deployment errati e non performanti, implementando sistemi di protezione nella pipeline CI/CD, ed esegui automaticamente il rollback in caso di avviso critico. Controlla quali deployment eseguire grazie ai flag di funzionalità, scegli dove eseguirlo grazie alla distribuzione progressiva, e persino come farlo con i deployment canary e blue/green.