GitLab permette di implementare misure di sicurezza su larga scala, offrendo una governance a livello di piattaforma in grado di proteggere la catena di fornitura del software. Le misure protettive automatizzate di GitLab garantiscono la sicurezza nell'ambiente di produzione. Grazie alle funzionalità di sicurezza di GitLab, i clienti possono impostare criteri e regole granulari che automatizzano la conformità, proteggendo in tal modo la catena di fornitura del software. I nostri meccanismi di automazione della sicurezza permettono agli sviluppatori di ridurre al minimo le attività manuali e ripetitive, in modo che possano concentrarsi su quelle più importanti e in grado di generare valore per l'azienda e per il cliente. Inoltre, grazie alle nostre misure protettive nell'ambito della governance, il team di sicurezza può assicurarsi che gli sviluppatori stiano seguendo le best practice in ogni livello dell'azienda.