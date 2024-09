HackerOne è un'azienda distribuita a livello globale, i cui team dipendono perciò l'uno dall'altro per completare i progetti. In passato era frequente che uno sviluppatore nei Paesi Bassi lavorasse al codice e qualcuno in Nord America riprendesse da dove l'altro si era interrotto. I tempi lunghi della pipeline potevano dunque interrompere i passaggi di consegne. "In molti casi, finivamo per bloccare una richiesta di merge mentre avremmo voluto eseguirla… se avessimo avuto strumenti più veloci, avremmo potuto farlo" sostiene Mitch Trale, Head of Infrastructure di HackerOne.

HackerOne utilizzava strumenti separati per il controllo della versione del codice e l'integrazione continua. Con la crescita di HackerOne e l'allargamento del team tecnico da 10 a 30 membri, secondo Trale questi strumenti erano "molto limitati… un esempio è proprio il tempo impiegato per eseguire una singola pipeline all'interno del nostro vecchio sistema, che rendeva proibitivo eseguire questa operazione frequentemente". "Quindi i tecnici si sono messi all'opera per aggirare queste limitazioni. Abbiamo iniziato a creare questi effetti collaterali a valle, che poi abbiamo dovuto affrontare separatamente". Il team aveva bisogno di uno strumento in grado di crescere di pari passo con HackerOne e di gestire più progetti che coinvolgevano più gruppi.

Quando i team prendevano in considerazione nuovi strumenti software, analizzavano principalmente la velocità di sviluppo, quella di deployment e la soddisfazione degli sviluppatori. "Ottimizziamo il sistema per avere tecnici soddisfatti, dove possibile. Strumenti migliori ci aiutano ad automatizzare di più, aumentando la produttività e la qualità", spiega Trale. Il team aveva bisogno di una piattaforma che migliorasse l'esperienza degli sviluppatori dall'inizio alla fine, dallo sviluppo al deployment.