Con GitLab è possibile pianificare e gestire il portfolio attraverso epic, gruppi (programmi) e traguardi per organizzare e monitorare i progressi. Indipendentemente dalla metodologia adottata, a cascata o DevSecOps, l'approccio semplice e flessibile di GitLab alla pianificazione soddisfa le esigenze dei piccoli team e delle grandi imprese. GitLab aiuta i team a organizzare, pianificare, allineare e monitorare il lavoro dei progetti per far sì che i team lavorino alle attività giuste al momento giusto, e che mantengano la visibilità e la tracciabilità end-to-end dei problemi in tutto il ciclo di distribuzione, dall'idea alla produzione.