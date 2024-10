Circa due anni fa, Hilti era alla ricerca di una piattaforma software per ricostruire i propri progetti. In passato avevano affidato a un fornitore esterno uno dei loro progetti di sviluppo software, poiché le relative funzionalità non potevano essere gestite internamente al 100%. Il codice sorgente era di proprietà di una joint venture che utilizzava GitHub. Hilti possedeva la maggior parte della joint venture, ma non ospitava internamente il codice sorgente. Non c'era un processo di CI/CD interno e i team non eseguivano test di sicurezza in base agli standard più elevati. Questa situazione era difficile perché i team software volevano la piena visibilità e gestione del proprio codice.

L'obiettivo di Hilti era spostare internamente lo sviluppo software per consentire ai team tecnici e dell'architettura di condurre revisioni adeguate, collaborare efficacemente e condividere le best practice con gli altri team. Poiché Hilti voleva una soluzione che aderisse ai più alti standard, lo strumento ideale doveva essere facile da adottare, intuitivo e doveva offrire un'integrazione perfetta. "Volevamo portare uno strumento on-premise così da averlo sempre sotto il nostro controllo e poterlo usare in tempo reale. È stato davvero un grande passo avanti", ha dichiarato Raphael Hauser, Responsabile capo della governance di Hilti. L'analisi di sicurezza era in cima alla lista delle priorità. Hilti ha da 10 a 15 team che lavorano in parallelo su soluzioni su larga scala in qualsiasi momento a livello globale. La sicurezza deve essere sempre sotto controllo e aggregata così da poter prevedere le vulnerabilità quando una versione del software è pronta. Hilti aveva bisogno di uno strumento con funzionalità di sicurezza potenti e affidabili.

Prima, i team di sviluppo e test si trovavano in "modalità reattiva" durante la fase di rilevazione dei bug. Uno strumento in grado di trovare le vulnerabilità all'interno della pipeline sarebbe molto più efficiente, aumenterebbe la velocità del flusso di lavoro e agevolerebbe gli sviluppatori. "Voglio essere sicuro che una volta rilasciato un pacchetto in produzione, questo non introduca pacchetti di codice rischiosi per Hilti; esporre il codice sorgente è un problema di sicurezza degli accessi, non un problema di analisi del codice", ha aggiunto Hauser.