Oggi, code.siemens.com ha la sua infrastruttura IT in hosting su AWS. Abbandonato l'approccio "junkyard computing" in quanto non più necessario, code.siemens.com è ormai un servizio ben consolidato che si regge su una vasta community di sviluppatori interni messi a disposizione dalla divisione tecnologica di Siemens.

L'infrastruttura è stata perfezionata fino a raggiungere livelli molto elevati di efficienza e raffinatezza, con un numero ingente di istanze EC2 che vengono gestite complessivamente come Infrastructure as Code. Inoltre, vengono utilizzate soluzioni SaaS come S3, RDS, ElastiCache, EFS ed ELB, che possono essere sostituite con strumenti e servizi open-source standard in modo da ridurre al minimo i vincoli al fornitore. GitLab è in hosting su AWS insieme a servizi di supporto come i runner CI di GitLab e gli strumenti di monitoraggio, accesso, segnalazione degli arresti anomali, solo per citarne alcuni. Dall'adozione di GitLab, Siemens ha superato i 38 milioni di build CI. "I dipendenti che lavorano in Siemens possono collaborare attingendo a diversi repository condivisi. Il nostro obiettivo era promuovere una cultura open-source e, ad oggi, possiamo affermare di averlo raggiunto. Grazie alla CI/CD, siamo in grado di sviluppare un milione e mezzo di build ogni mese. Si tratta di un cambiamento radicale dal punto di vista della cultura aziendale", afferma Huser.

GitLab permette a Siemens di risparmiare tempo e denaro, in quanto non è più necessario gestire le patch applicate localmente o aggiornare manualmente le correzioni. Il team di code.siemens.com segue un flusso di lavoro "upstream first". "Non utilizziamo patch. Eseguiamo solo il deployment delle versioni upstream, e questo è quanto. Se abbiamo bisogno di nuove funzionalità, le proponiamo nel progetto ospitato su GitLab. Non applichiamo patch alla nostra istanza", afferma Roger Meier, Principal Key Expert e Service Owner della piattaforma code.siemens.com di Siemens. "Non appena il merge viene eseguito upstream, si passa al deployment della versione successiva. In questo modo, possiamo distribuire il codice a cadenza mensile. Siamo in grado di eseguire quattro deployment in produzione al mese".

La piattaforma code.siemens.com è gestita da un team di sole otto persone distribuite in quattro Paesi diversi e che lavorano in modo estremamente flessibile. Tutti i membri del team adottano un approccio open-source. Offrono orientamento e formazione, nonché supporto e indicazioni alla community interna degli sviluppatori, oltre ad amministrare l'intera infrastruttura e l'applicazione. Usano GitLab giorno per giorno per gestire tutte le loro attività. Tutti i membri del team contribuiscono e/o gestiscono diversi progetti open-source, fornendo al contempo un servizio affidabile all'intera community di sviluppatori Siemens con l'obiettivo di soddisfarne le esigenze su scala più ampia.

La collaborazione tocca tutti i livelli dell'organizzazione, che conta oltre 40.000 utenti GitLab in potenziale aumento. GitLab supporta Siemens non solo nel gestire efficacemente la crescita e l'espansione delle operazioni interne ma anche nell'identificare, comprendere e rispondere alle esigenze dei clienti. "I nostri clienti e sviluppatori vogliono semplicemente usufruire di un servizio affidabile e sempre in funzione", aggiunge Meier.

I team Siemens forniscono un contributo importante a GitLab, alla luce delle 150 richieste di merge eseguite. Inoltre, Huser e Meier sono stati insigniti dei titoli di GitLab Heroes e GitLab MVP. I team non solo utilizzano la piattaforma DevOps ma sono orgogliosi delle proprie competenze, al punto tale da non dover ricorrere al team di supporto messo a disposizione da GitLab. "Fin dall'inizio, abbiamo discusso delle nostre idee e della roadmap affinché fossero ben chiare a tutte le persone che lavorano nell'azienda. Comunicare è fondamentale. E naturalmente, il cliente occupa il primo posto: il nostro è un prodotto creato da sviluppatori per soddisfare le esigenze di altri sviluppatori", conclude Meier.