Fondée en 1847 à Berlin, en Allemagne, Siemens était à l'époque un modeste atelier de fabrication. Siemens AG (Berlin et Munich) est quant à elle une puissance technologique mondiale, synonyme d'excellence dans le secteur de l'ingénierie, d'innovation, de qualité, de fiabilité et d'internationalité depuis plus de 170 ans. Présente dans le monde entier, l'entreprise est spécialisée dans les infrastructures intelligentes pour les bâtiments et les systèmes énergétiques distribués, ainsi que l'automatisation et la numérisation dans les secteurs des processus et de la fabrication.

Siemens met en rapport le monde physique et le numérique au profit des clients et de la société. Par le biais de Mobility, l'un des principaux fournisseurs de solutions de mobilité intelligente pour le transport ferroviaire et routier, Siemens contribue à façonner le marché mondial des services de transport de passagers et de marchandises. Investisseur majoritaire dans la société cotée en bourse Siemens Healthineers, Siemens est également l'un des fournisseurs mondiaux majeurs de technologies médicales et de services de santé numériques.

Siemens détient de plus une participation minoritaire dans Siemens Energy, leader mondial du transport et de la production d'énergie électrique coté en bourse depuis le 28 septembre 2020. Au cours de l'exercice 2019, clos le 30 septembre 2019, le groupe Siemens a généré un chiffre d'affaires de 58,5 milliards d'euros et un bénéfice net de 5,6 milliards d'euros. Au 30 septembre 2019, la société employait environ 295 000 personnes à travers le monde sur la base de ses activités continues.