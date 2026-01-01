Livraison de logiciels automatisée

Créez, testez, empaquetez et déployez du code sécurisé plus rapidement grâce à la livraison logicielle automatisée sur la plateforme où les équipes et leurs agents d'IA travaillent déjà.

Contacter l'équipe commerciale Commencer votre essai gratuit

Ces entreprises nous font confiance :

Livrez de meilleurs produits plus rapidement

GitLab automatise la création, les tests, l'empaquetage et le déploiement de code sécurisé, du commit à la production. Résultat : un code de meilleure qualité, des releases plus rapides, moins de bugs et plus de temps consacré aux nouvelles fonctionnalités innovantes.

Réduisez au maximum les tâches manuelles répétitives et les changements de contexte pour permettre aux développeurs de se concentrer sur un travail à forte valeur ajoutée.

En savoir plus

Votre voie rapide vers l'innovation produit

Gestion du code source

Un développement logiciel itératif, testé et en livraison continue

En savoir plus

Collaborez et accélérez, le tout sur une seule plateforme

Avec le contrôle de version des actifs, des boucles de rétroaction rapides et de puissants modèles de gestion de branches, vos développeurs peuvent résoudre les problèmes et livrer de la valeur rapidement.

Instaurez une gouvernance fiable et évolutive pour votre code source

Garantissez la qualité et les standards de tous vos projets en imposant un nombre défini d'approbations de merge nécessaires avec la revue de code intégrée. Avec ces garde-fous en place, vous aurez toute confiance dans la qualité du code à mesure que votre entreprise se développera.

Intégration et livraison continues

Rendez la livraison de logiciels sécurisés reproduisible et évolutive

En savoir plus

Intégrez la sécurité dans vos pipelines CI

Les capacités CI de pointe de GitLab permettent des tests automatisés, des tests statiques et dynamiques de sécurité, ainsi qu'une analyse de la qualité du code pour fournir aux équipes de développement et de test un retour rapide sur la qualité de leur code.

Profitez d'un processus CI/CD simple et évolutif

Vous pouvez exécuter vos jobs CI/CD sur GitLab.com et GitLab Dedicated en utilisant des runners hébergés par GitLab pour construire, tester et déployer votre application de manière fluide dans votre propre environnement.

Développement dynamique piloté par l'IA

Accélérez votre mise sur le marché sans compromettre la sécurité

En savoir plus

Augmentez la rapidité et la productivité des développeurs

Avec GitLab Duo, les développeurs peuvent automatiser les tâches répétitives, obtenir des explications et des suggestions de code, améliorer la qualité du code et obtenir des réponses à leurs questions directement dans l'IDE.

Exploitez l'IA au-delà de la création de code

Les développeurs peuvent également utiliser GitLab Duo pour comprendre et corriger les vulnérabilités de sécurité, hiérarchiser les échecs de pipeline et bien plus encore, afin de garantir que leurs efforts de sécurité suivent le rythme de leur productivité.

Slide 1 of 3
En passant à GitLab et en automatisant le déploiement, les équipes de développement sont passées de livraisons mensuelles ou hebdomadaires à une ou plusieurs livraisons quotidiennes.
80 %
plus rapide pour les builds de pipelines CI
90 %
de réduction du temps consacré à la maintenance système

Alan Hohn

Director of Software Strategy, Lockheed Martin

Lire l'étude de cas
80 %
plus rapide pour les builds de pipelines CI
90 %
de réduction du temps consacré à la maintenance système

Explorez toutes les fonctionnalités de livraison de logiciels automatisée

Livrez du code de meilleure qualité, plus souvent, avec une intervention manuelle minimale.

Optimisez votre cycle de livraison logicielle et gagnez en productivité avec GitLab.

En intégrant le déploiement automatisé de logiciels dans vos environnements de production, vous pouvez accélérer le développement logiciel et livrer des produits innovants à vos clients plus rapidement.

Contacter l'équipe commerciale

Commencez à développer plus rapidement dès aujourd'hui

Découvrez ce que votre équipe peut accomplir avec la plateforme d'orchestration intelligente pour le DevSecOps.

Commencer un essai gratuit Contacter l'équipe commerciale