Livraison de logiciels automatisée
Créez, testez, empaquetez et déployez du code sécurisé plus rapidement grâce à la livraison logicielle automatisée sur la plateforme où les équipes et leurs agents d'IA travaillent déjà.
Livrez de meilleurs produits plus rapidement
GitLab automatise la création, les tests, l'empaquetage et le déploiement de code sécurisé, du commit à la production. Résultat : un code de meilleure qualité, des releases plus rapides, moins de bugs et plus de temps consacré aux nouvelles fonctionnalités innovantes.
Réduisez au maximum les tâches manuelles répétitives et les changements de contexte pour permettre aux développeurs de se concentrer sur un travail à forte valeur ajoutée.
Votre voie rapide vers l'innovation produit
Gestion du code source
Un développement logiciel itératif, testé et en livraison continueEn savoir plus
Collaborez et accélérez, le tout sur une seule plateforme
Avec le contrôle de version des actifs, des boucles de rétroaction rapides et de puissants modèles de gestion de branches, vos développeurs peuvent résoudre les problèmes et livrer de la valeur rapidement.
Instaurez une gouvernance fiable et évolutive pour votre code source
Garantissez la qualité et les standards de tous vos projets en imposant un nombre défini d'approbations de merge nécessaires avec la revue de code intégrée. Avec ces garde-fous en place, vous aurez toute confiance dans la qualité du code à mesure que votre entreprise se développera.
Intégration et livraison continues
Rendez la livraison de logiciels sécurisés reproduisible et évolutiveEn savoir plus
Intégrez la sécurité dans vos pipelines CI
Les capacités CI de pointe de GitLab permettent des tests automatisés, des tests statiques et dynamiques de sécurité, ainsi qu'une analyse de la qualité du code pour fournir aux équipes de développement et de test un retour rapide sur la qualité de leur code.
Profitez d'un processus CI/CD simple et évolutif
Vous pouvez exécuter vos jobs CI/CD sur GitLab.com et GitLab Dedicated en utilisant des runners hébergés par GitLab pour construire, tester et déployer votre application de manière fluide dans votre propre environnement.
Développement dynamique piloté par l'IA
Accélérez votre mise sur le marché sans compromettre la sécuritéEn savoir plus
Augmentez la rapidité et la productivité des développeurs
Avec GitLab Duo, les développeurs peuvent automatiser les tâches répétitives, obtenir des explications et des suggestions de code, améliorer la qualité du code et obtenir des réponses à leurs questions directement dans l'IDE.
Exploitez l'IA au-delà de la création de code
Les développeurs peuvent également utiliser GitLab Duo pour comprendre et corriger les vulnérabilités de sécurité, hiérarchiser les échecs de pipeline et bien plus encore, afin de garantir que leurs efforts de sécurité suivent le rythme de leur productivité.
En passant à GitLab et en automatisant le déploiement, les équipes de développement sont passées de livraisons mensuelles ou hebdomadaires à une ou plusieurs livraisons quotidiennes.
Explorez toutes les fonctionnalités de livraison de logiciels automatisée
Livrez du code de meilleure qualité, plus souvent, avec une intervention manuelle minimale.
Optimisez votre cycle de livraison logicielle et gagnez en productivité avec GitLab.
En intégrant le déploiement automatisé de logiciels dans vos environnements de production, vous pouvez accélérer le développement logiciel et livrer des produits innovants à vos clients plus rapidement.Contacter l'équipe commerciale
Commencez à développer plus rapidement dès aujourd'hui
Commencez à développer plus rapidement dès aujourd'hui
Découvrez ce que votre équipe peut accomplir avec la plateforme d'orchestration intelligente pour le DevSecOps.