La conformité logicielle ne se réduit plus à remplir quelques critères spécifiques. Les applications cloud-native présentent des surfaces d'attaque entièrement nouvelles via les conteneurs, les orchestrateurs, les API Web et d'autres infrastructures en tant que code. Ces nouvelles surfaces d'attaque, ainsi que les chaînes d'outils DevOps complexes, ont donné lieu à des attaques notoires de la chaîne d'approvisionnement en logiciels et ont conduit à de nouvelles exigences réglementaires. La conformité logicielle continue devient un moyen essentiel de gérer les risques inhérents aux applications cloud-native et à l'automatisation DevOps, au-delà de la simple réduction des failles de sécurité dans le code lui-même.