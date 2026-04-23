Déclaration de confidentialité de GitLab

Politique de confidentialité de GitLab

Dernière mise à jour : 23 avril 2026

Pour consulter notre avis de collecte d'informations personnelles relatif à la loi californienne sur la protection de la vie privée des consommateurs (« CCPA »), veuillez cliquer sur le lien ou consulter la section « U.S. State Privacy Rights » (droits à la protection de la vie privée dans les États américains) ci-dessous.

Introduction

Chez GitLab, nous accordons une grande importance à la confidentialité et à la sécurité de vos informations. La présente politique de confidentialité (« Politique de confidentialité ») explique comment GitLab B.V. et GitLab Inc. (« GitLab », « nous », « notre », « nos ») traitent vos données à caractère personnel. Les « données à caractère personnel », telles qu'utilisées dans la présente Politique de confidentialité, sont des informations qui identifient ou peuvent raisonnablement être associées directement ou indirectement à une personne identifiable. Les pratiques et normes en matière de confidentialité décrites dans la présente Politique de confidentialité s'appliquent à toutes les personnes concernées dans le monde entier, sauf indication contraire. Plus précisément, la présente Politique de confidentialité abordera les sections suivantes :

La présente Politique de confidentialité s'applique aux sites web de GitLab (« Sites web »), à GitLab.com et GitLab Dedicated (« GitLab SaaS »), à GitLab Self-Managed (« GitLab Self-Managed »), ainsi qu'aux autres produits et services logiciels de GitLab ; collectivement, les « Services ».

Quelles sont les données à caractère personnel collectées par GitLab à mon sujet ?

Les catégories de données à caractère personnel collectées par GitLab varient en fonction des Services que vous utilisez et du caractère gratuit ou payant de ces Services. Nous avons décrit ci-dessous les Services qui sont corrélés avec le traitement de chaque catégorie de données à caractère personnel.

Informations que vous fournissez directement

Nous collectons les données à caractère personnel que vous nous fournissez, notamment :

Informations sur le compte : lorsque vous créez un compte sur la plateforme GitLab, nous recueillons des informations permettant de vous identifier, telles que votre nom, nom d'utilisateur, adresse e-mail, pays et/ou région, et mot de passe. Ces données sont collectées pour les utilisateurs de la version gratuite ou ayant souscrit un abonnement payant au produit GitLab SaaS.

Informations sur le profil : nous recueillons les informations que vous fournissez volontairement dans votre profil utilisateur, telles que votre avatar public (qui peut être une photo), des adresses e-mail supplémentaires, le nom de votre entreprise, votre fonction, votre pays, vos pseudonymes sur les réseaux sociaux et votre bio. Veuillez noter que ces informations seront visibles par d'autres utilisateurs des Services et par le public. Toutefois, vous pouvez restreindre la visibilité de certains champs via les paramètres de confidentialité de votre compte et profil. Ces données sont collectées pour les utilisateurs de la version gratuite ou ayant souscrit un abonnement payant au produit GitLab SaaS.

Informations relatives au paiement et à la vérification de l'identité : si vous souscrivez un abonnement payant auprès de GitLab, nous collecterons vos informations de paiement, telles que votre nom, votre adresse de facturation, ainsi que vos coordonnées bancaires ou de carte de paiement. Nous pouvons également utiliser les informations relatives à votre carte bancaire et votre numéro de téléphone pour vérifier votre identité et prévenir toute utilisation abusive de nos pipelines. Veuillez noter que GitLab ne traite ni ne stocke directement votre numéro de carte bancaire dans son intégralité, mais que celui-ci est transmis à nos prestataires de services de paiement tiers pour traitement. Ces données sont collectées pour les utilisateurs ayant souscrit un abonnement payant aux produits GitLab Self-Managed et GitLab SaaS.

Informations de contact : si vous demandez à GitLab de vous contacter ou si vous vous inscrivez pour recevoir des supports marketing, être informé des événements ou participer à des études et au développement, GitLab peut collecter des informations telles que votre nom, votre adresse, votre adresse e-mail, votre numéro de téléphone, ainsi que le nom et la taille de votre entreprise. Ces données peuvent être recueillies via nos Sites web, par exemple par le biais de notre fonction de vidéo en direct ou de chat sur nos pages marketing, ou lors de l'enregistrement de votre compte.

Informations sur le détenteur de la licence : nous recueillons le nom, l'adresse e-mail et d'autres informations similaires associées à la personne qui reçoit une clé de licence pour les utilisateurs ayant souscrit un abonnement payant à GitLab Self-Managed.

Contenu que vous fournissez dans le cadre de l'utilisation des Services : les exemples de contenu que nous recueillons et stockons incluent, sans s'y limiter, le résumé et la description des tickets, vos dépôts, vos validations, vos contributions à des projets, les métadonnées de votre profil, vos données d'activité, vos commentaires, ainsi que toutes les données d'entrées et de sorties générées par des fonctionnalités alimentées par l'intelligence artificielle (« IA ») et le machine learning (« ML »). Le contenu comprend également tout code, fichier et lien transféré dans le cadre de l'utilisation des Services. Ces données sont collectées pour les utilisateurs de la version gratuite ou ayant souscrit un abonnement payant au produit GitLab SaaS.

Informations relatives à l'assistance à la clientèle et aux services professionnels : si vous contactez l'assistance GitLab ou bénéficiez de services professionnels, nous recueillerons des informations relatives à votre compte, ainsi que les détails des demandes que vous formulez ou les services fournis. Les informations relatives à l'assistance à la clientèle sont collectées par le biais de nos Sites web, tels que le forum de la communauté GitLab et le portail d'assistance GitLab. Pour les programmes communautaires de GitLab, l'assistance sera assurée par notre Service Desk.

Enregistrements d'appels : nous pouvons enregistrer et transcrire les webinaires, les formations ainsi que les événements en ligne organisés par GitLab. En outre, nous pouvons enregistrer et transcrire des appels de vente hébergés par diverses technologies de vidéoconférence afin de permettre à nos équipes de vente et d'assistance de partager des informations issues des conversations, de créer des formations et des présentations, et d'améliorer leurs processus internes.

Autres contenus que vous soumettez : nous pouvons également collecter d'autres contenus que vous soumettez via nos Services, tels que les retours d'expérience, commentaires et articles de blog, ou lorsque vous participez à des fonctionnalités interactives, enquêtes, concours, promotions, tirages au sort, activités ou événements. Lorsque vous interagissez via ces canaux, nous pouvons collecter et traiter des informations à des fins d'analyse démographique. Cette collecte n'est pas liée à des produits spécifiques, mais peut être effectuée par le biais des Sites web.

Informations sur votre utilisation des Services que nous collectons automatiquement

Les données à caractère personnel que nous pouvons collecter automatiquement lorsque vous utilisez les Services incluent :

Informations et identifiants des appareils : lorsque vous accédez à nos Services et les utilisez, nous collectons automatiquement des informations sur votre appareil, notamment le type d'appareil, le système d'exploitation, le type et la version du navigateur, les préférences linguistiques, l'adresse IP ainsi que les identifiants matériels et mobiles. Nous pouvons également déduire votre localisation approximative (pays, ville, État/région et code postal) à partir de ces informations. Ces informations peuvent être collectées lors de toute utilisation des Services.

Données d'abonnement : nous pouvons collecter automatiquement des informations sur le nombre d'utilisateurs actifs, les calendriers de renouvellement de licences, le nombre d'utilisateurs actifs au fil du temps et l'adresse IP. Ces données sont collectées pour les utilisateurs de la version gratuite et ayant souscrit un abonnement payant aux produits GitLab Self-Managed et GitLab SaaS, y compris les abonnements à une version d'essai. Les données d'abonnement sont disponibles dans notre guide de référence des indicateurs.

Informations sur l'utilisation des produits par les clients : nous pouvons collecter automatiquement des informations sur l'utilisation des produits par les clients afin d'évaluer le succès des étapes et des fonctionnalités, de suivre la valeur ajoutée résultant de l'utilisation des Services, d'optimiser leur mise en œuvre par les clients et de comprendre le comportement des utilisateurs depuis leur première interaction jusqu'à la dernière. En fonction de la catégorie des informations recueillies sur l'utilisation des produits par les clients, les indicateurs sont stockés sous une forme agrégée et/ou pseudonymisée. Veuillez consulter notre page Informations sur l'utilisation des produits par les clients pour en savoir plus sur les objectifs, la dépersonnalisation, le type de données personnelles collectées, la configuration et les instructions de désinscription relatives à ces informations. Ces données sont collectées pour les utilisateurs de la version gratuite et ayant souscrit un abonnement payant aux produits GitLab Self-Managed et GitLab SaaS.

Données d'utilisation du Site web : lorsque vous visitez nos Sites web, nous enregistrons automatiquement des informations sur la manière dont vous interagissez avec ceux-ci, telles que le site web de référence, la date et l'heure de votre visite, les pages que vous avez consultées ou les liens sur lesquels vous avez cliqué. Sur nos Sites web, GitLab utilise la relecture de session, qui consigne un journal désidentifié des pages marketing que vous consultez.

Cookies et technologies de traçabilité similaires : GitLab utilise des cookies et des technologies similaires pour fournir des fonctionnalités, telles que le stockage de vos paramètres, et pour vous reconnaître lorsque vous utilisez nos Services. En outre, nous utilisons des cookies pour collecter des informations afin de vous proposer des publicités personnalisées en fonction de vos centres d'intérêt et de votre activité en ligne. Veuillez consulter notre Politique de cookies pour en savoir plus sur nos pratiques et les contrôles que nous vous proposons.

Informations sur l'engagement par e-mail : lorsque nous vous envoyons des e-mails, ceux-ci peuvent inclure certaines technologies, telles qu'un pixel espion, qui nous indique votre type d'appareil, votre client de messagerie, si vous avez reçu et ouvert l'e-mail, ou si vous avez cliqué sur un des liens qu'il contient.

Intégrations tierces : les Services permettent l'intégration avec des applications git tierces, telles que Gitpod, ainsi que des extensions tierces, comme celles provenant de la marketplace de VS Code. En outre, les Services peuvent inclure des boutons, des liens, des outils et du contenu issus de services tiers, tels que Meta et X. Nous pouvons collecter des informations sur votre utilisation de ces applications et extensions intégrées. Lorsque vous interagissez avec ces intégrations, certaines informations peuvent être automatiquement transmises à ces sociétés tierces. Les politiques et procédures des intégrations tierces ne sont toutefois pas contrôlées par GitLab, et la présente Politique de confidentialité ne couvre pas la manière dont les intégrations tierces utilisent vos informations. Nous vous recommandons de consulter les politiques de confidentialité des sociétés tierces avant de vous connecter à leurs applications ou services ou de les utiliser.

Données de version et suivi des erreurs : pour les instances de la version GitLab Self-Managed, nous vérifions automatiquement la version du logiciel que vous utilisez, ainsi que les données associées telles que le nom d'hôte, l'agent HTTP, l'en-tête et l'adresse IP. Ces vérifications de version nous permettent de nous assurer que votre instance est à jour et intègre les fonctionnalités et les correctifs de sécurité les plus récents. Nous collectons également des données de trace d'erreurs à partir de GitLab.com et les relions aux données de profil afin de diagnostiquer et de résoudre les problèmes techniques.

Données de GitLab Pages : pour les sites web publiés à l'aide de GitLab Pages, nous collectons les logs d'accès au serveur contenant les adresses IP des visiteurs du site web, l'heure d'accès et les pages consultées sur le site. Ces données sont conservées pendant 7 jours et sont ensuite supprimées au fur et à mesure que de nouveaux logs sont collectés. Toute autre donnée collectée est soumise à la politique de confidentialité de l'éditeur du site web.

Informations provenant de tiers et de partenaires

Nous pouvons collecter des données à caractère personnel auprès d'autres parties de la manière suivante :

Fournisseurs et partenaires : nous pouvons obtenir des informations vous concernant par le biais de tiers tels que des fournisseurs, revendeurs, partenaires ou affiliés. Nous recevons par exemple de nos revendeurs des informations sur vous et vos commandes, ou nous pouvons compléter les données que nous collectons par des informations démographiques obtenues sous licence auprès de tiers afin de personnaliser les Services et les offres que nous vous proposons. De même, nos équipes de vente, de marketing et de recrutement peuvent avoir accès à des bases de données tierces contenant des informations permettant d'enrichir et de nettoyer les contacts professionnels et d'autres données d'entreprise, telles que votre adresse e-mail, votre numéro de téléphone et votre emplacement géographique général par le biais de services de recherche inversée d'adresses IP. Nous pouvons également recevoir des données de veille sociale de la part d'entreprises qui surveillent les publications sur les réseaux sociaux. Par ailleurs, nous pouvons combiner les informations des plateformes d'apprentissage de GitLab avec les informations de compte stockées dans notre entrepôt de données afin de créer une vue d'ensemble de votre parcours sur GitLab. Nous pouvons également utiliser une plateforme d'expérience de contenu B2B pour créer des parcours personnalisés en réidentifiant des informations précédemment anonymes provenant des visites de sites web et en les reliant aux informations de votre compte une fois que vous vous êtes identifié dans nos systèmes.

Services tiers : GitLab vous permet de vous inscrire/vous connecter à nos Services en utilisant des comptes tiers, tels que Meta ou Google. Lorsque vous y consentez, GitLab reçoit des informations sur vous à partir de votre compte tiers, telles que votre nom, votre adresse e-mail, votre localisation et des données démographiques. En outre, GitLab vous permet de connecter les Services à des applications tierces, telles que Jira et Slack. Dans le cadre de cette interaction, les applications tierces peuvent transmettre des données à caractère personnel à GitLab conformément aux paramètres de confidentialité du service tiers. Ces données à caractère personnel peuvent inclure des informations de contact, de localisation, des commandes de chat et des informations relatives à vos projets GitLab.

Autres utilisateurs des Services : d'autres utilisateurs des Services peuvent fournir des informations vous concernant lorsqu'ils soumettent des tickets et des commentaires. Nous pouvons également recevoir des informations lorsque vous êtes désigné comme représentant ou administrateur sur le compte de votre entreprise.

Lorsqu'il vous est demandé de fournir des données à caractère personnel, vous pouvez refuser. Vous pouvez également utiliser les paramètres de votre navigateur web ou de votre système d'exploitation pour empêcher certains types de collecte automatique de données. Toutefois, si vous choisissez de ne pas fournir ou autoriser les informations nécessaires à certains produits ou fonctionnalités, ceux-ci peuvent ne pas être disponibles ou ne pas fonctionner correctement.

Informations traitées par des fonctionnalités alimentées par l'IA

Lorsque vous utilisez la suite de fonctionnalités d'IA GitLab Duo, y compris les fonctionnalités de suggestions de code, Agent Platform et d' autres fonctionnalités d'IA/de ML, vos données à caractère personnel sont traitées conformément à la présente Politique de confidentialité.

Pour fournir ces fonctionnalités, GitLab peut transmettre votre code, des informations contextuelles d'assistance et d'autres prompts que vous soumettez aux Services à des tiers, tels que des fournisseurs de services privés de modélisation du code. En outre, GitLab peut collecter les prompts et les données de sortie générées par l'IA pour déboguer et dépanner les services et faire respecter nos « Website Terms of Use » (Conditions générales d'utilisation du site web). Nous pouvons également collecter des données d'utilisation de première partie et des prompts désidentifiés liés aux fonctionnalités de GitLab Duo, dans le but d'identifier et de développer des améliorations de produits, et d'évaluer la manière dont les utilisateurs interagissent avec certaines fonctionnalités. Nous n'utiliserons cependant pas vos données d'entrée fournies à un système d'IA pour entraîner des modèles de langage sans votre consentement préalable ou sans que vous en donniez l'instruction. Ces données peuvent être collectées lors de l'utilisation des produits GitLab SaaS et GitLab Self-Managed lorsque les fonctionnalités d'IA sont activées.

Quelles données à caractère personnel ne sont pas collectées par GitLab ?

En vertu de notre Contrat d'abonnement, nous interdisons la saisie de catégories sensibles ou spéciales de données à caractère personnel dans les Services. Celles-ci comprennent les données à caractère personnel relatives à la race, à l'ethnicité, aux opinions politiques, à la religion, à l'appartenance syndicale, aux informations génétiques, biométriques et médicales, et à l'orientation sexuelle. Bien que GitLab interdise la collecte de catégories sensibles ou spéciales de données à caractère personnel, nous sommes conscients que les utilisateurs peuvent stocker ce type d'informations dans un groupe GitLab. Cependant, GitLab ne collecte pas intentionnellement les données à caractère personnel stockées dans les groupes des utilisateurs ou dans d'autres contenus à saisie libre. Si des données à caractère personnel sont stockées dans le groupe d'un utilisateur, le propriétaire du groupe est responsable de leur traitement.

Par ailleurs, GitLab ne collecte pas de manière volontaire des données à caractère personnel auprès d'enfants de moins de 13 ans, et ne leur destine aucun de ses Services. À l'exception des licences Éducation, les utilisateurs doivent être âgés d'au moins 13 ans pour créer un compte. Si nous découvrons ou avons des raisons de croire qu'un utilisateur a moins de 13 ans, nous fermerons rapidement le compte et supprimerons les données à caractère personnel associées, conformément à la législation applicable.

De quelle manière mes données à caractère personnel sont-elles utilisées par GitLab et sur quelle base juridique s'appuie leur traitement ?

GitLab collecte et traite chaque catégorie de données à caractère personnel aux fins répertoriées dans les tableaux ci-dessous.

Lorsque notre traitement est soumis à des lois internationales, y compris, mais sans s'y limiter, le Règlement général sur la protection des données (« RGPD ») qui s'applique aux personnes situées dans l'Espace Économique Européen (« EEE »), nous avons attribué l'une des bases juridiques énumérées dans le RGPD à l'activité « Finalité du traitement des données ». Dans la mesure où une juridiction autorise des bases juridiques différentes de celles énumérées dans le RGPD, nous n'appliquerons que celles pertinentes aux finalités du traitement des données, comme l'exige le droit applicable.

Exécution d'un contrat :

Nous utilisons vos données à caractère personnel pour fournir les Services auxquels vous avez souscrit, et pour compléter et gérer les contrats que vous avez conclus avec GitLab, tels que le Contrat d'abonnement, les « Website Terms of Use » (Conditions générales d'utilisation du site web), les contrats relatifs aux événements et à la formation, et tout contrat relatif au traitement des informations de paiement. Les finalités du traitement et les catégories d'informations utilisées en vertu de cette base légale sont décrites ci-dessous :

Finalité du traitement des données Catégorie de données à caractère personnel Créer votre compte, vous identifier, authentifier votre accès aux Services et vous fournir les Services que vous avez demandés Informations sur le compte

Informations sur le profil

Informations relatives au paiement et à la vérification de l'identité

Contenu que vous fournissez dans le cadre de l'utilisation des Services Traiter votre paiement pour les Services que vous avez achetés Informations relatives au paiement et à la vérification de l'identité

Informations sur le détenteur de la licence

Données d'abonnement Fournir des services relatifs au succès client pour l'adoption réussie des Services Informations sur le compte

Informations sur le détenteur de la licence

Contenu que vous fournissez dans le cadre de l'utilisation des Services

Données d'abonnement

Informations sur l'utilisation des produits par les clients Mener des recherches et des activités de développement axées sur les utilisateurs Informations de contact Vous envoyer des informations importantes, telles que des notifications sur les modifications apportées aux Services Informations sur le compte

Informations sur le profil

Informations de contact

Contenu que vous fournissez dans le cadre de l'utilisation des Services Vous fournir un forum pour commenter les Services ou en discuter Informations sur le compte

Informations sur le profil

Informations sur l'assistance à la clientèle et les services professionnels Créer des productions digitales et gérer des événements en ligne ou en personne Informations de contact

Autres contenus que vous soumettez Proposer des formations et des opportunités d'apprentissage Informations de contact

Autres contenus que vous soumettez Permettre aux partenaires de s'inscrire, de suivre les transactions et de fournir une assistance, ou partager des informations avec nos partenaires lorsque vous assistez à un événement conjoint Informations sur le compte

Données d'abonnement Fournir des recommandations sur la charge de travail et la revue de code, ainsi que d'autres analyses automatisées de vos contributions, alimentées par l'IA et le machine learning Contenu que vous fournissez dans le cadre de l'utilisation des Services Répondre à vos demandes d'assistance à la clientèle Contenu que vous fournissez dans le cadre de l'utilisation des Services

Informations sur l'assistance à la clientèle et les services professionnels Améliorer la sécurité de nos Services et résoudre les problèmes de services, si nécessaire, pour exécuter le contrat régissant votre utilisation de nos applications ou pour communiquer avec vous Informations sur le compte

Informations sur le profil

Contenu que vous fournissez dans le cadre de l'utilisation des Services

Informations sur l'assistance à la clientèle et les services professionnels

Informations et identifiants des appareils Faire respecter les « Terms of Use » (Conditions d'utilisation), la Politique d'utilisation acceptable et les autres conditions juridiques qui régissent nos Services Informations sur le compte

Informations sur le profil

Contenu que vous fournissez dans le cadre de l'utilisation des Services

Consentement :

Nous pouvons utiliser vos données à caractère personnel, avec votre consentement, à des fins spécifiques telles que le marketing, les enquêtes, les enregistrements d'appels et la recherche. Vous pouvez à tout moment retirer votre consentement pour une finalité spécifique ou vous opposer au traitement de vos données à caractère personnel. Les finalités du traitement et les catégories d'informations utilisées en vertu de cette base légale sont décrites ci-dessous :

Finalité du traitement des données Catégorie de données à caractère personnel Comprendre comment nos Services sont utilisés et les améliorer Contenu que vous fournissez dans le cadre de l'utilisation des Services

Autres contenus que vous soumettez Fournir des services relatifs au succès client pour l'adoption réussie des Services Informations sur le profil Fournir des expériences personnalisées par le biais des Sites web et des Services, et gérer notre utilisation des technologies de traçabilité Cookies et technologies de traçabilité similaires Mener des recherches et des activités de développement axées sur les utilisateurs Informations sur le compte

Contenu que vous fournissez dans le cadre de l'utilisation des Services

Enregistrements d'appels Vous envoyer les informations que vous avez demandées, notamment par le biais de notre fonction de chat en direct Informations de contact

Informations et identifiants des appareils

Cookies et technologies de traçabilité similaires Vous envoyer de la publicité, du contenu marketing, des offres, des promotions, des newsletters, des enquêtes ou d'autres informations par e-mail, appel téléphonique et applications de messagerie tierces Informations de contact Créer des productions digitales et gérer des événements en ligne ou en personne Enregistrements d'appels Proposer des formations et des opportunités d'apprentissage Enregistrements d'appels Permettre aux partenaires de s'inscrire, de suivre les transactions et de fournir une assistance, ou partager des informations avec nos partenaires lorsque vous assistez à un événement conjoint Informations de contact

Informations sur l'assistance à la clientèle et les services professionnels

Respect d'une obligation légale :

Nous pouvons utiliser vos données à caractère personnel dans le cadre de réclamations légales, pour assurer la conformité réglementaire et réaliser des audits. Les finalités du traitement et les catégories d'informations utilisées en vertu de cette base légale sont décrites ci-dessous :

Finalité du traitement des données Catégorie de données à caractère personnel Créer votre compte, vous identifier, authentifier votre accès aux Services et vous fournir les Services que vous avez demandés Informations et identifiants des appareils Traiter votre paiement pour les Services que vous avez achetés Informations et identifiants des appareils Détecter, prévenir ou traiter la fraude et les abus afin de vous protéger, ainsi que GitLab et les tiers Informations sur le compte

Informations sur le profil

Informations relatives au paiement et à la vérification de l'identité

Contenu que vous fournissez dans le cadre de l'utilisation des Services

Informations et identifiants des appareils

Données de GitLab Pages Respecter nos obligations légales, y compris les réglementations en matière d'exportation, de confidentialité et de sécurité Informations sur le compte

Informations sur le profil

Informations relatives au paiement et à la vérification de l'identité

Contenu que vous fournissez dans le cadre de l'utilisation des Services

Informations et identifiants des appareils Protéger les droits, la sécurité et la propriété de GitLab, de vous-même ou d'un tiers Informations sur le compte

Informations sur le profil

Informations relatives au paiement et à la vérification de l'identité

Contenu que vous fournissez dans le cadre de l'utilisation des Services

Informations et identifiants des appareils

Intérêts légitimes :

Nous nous appuyons sur nos intérêts légitimes ou sur les intérêts légitimes d'un tiers, comme nos utilisateurs, lorsqu'ils ne sont pas supplantés par vos intérêts ou vos droits et libertés fondamentaux. Vous pouvez vous opposer à tout moment au traitement de vos données à caractère personnel à ces fins. Les finalités du traitement et les catégories d'informations utilisées en vertu de cette base légale sont décrites ci-dessous :

Finalité du traitement des données Catégorie de données à caractère personnel Comprendre comment nos Services sont utilisés et les améliorer Contenu que vous fournissez dans le cadre de l'utilisation des Services

Informations sur l'utilisation des produits par les clients

Données de version et suivi des erreurs Fournir des services relatifs au succès client pour l'adoption réussie des Services Informations sur l'engagement par e-mail Administrer et tenir à jour nos Sites web Données d'utilisation du Site web

Cookies et technologies de traçabilité similaires (strictement nécessaires) Vous envoyer des informations importantes, telles que des notifications sur les modifications apportées aux Services Informations sur l'engagement par e-mail Vous envoyer les informations que vous avez demandées, notamment par le biais de notre fonction de chat en direct Informations sur l'engagement par e-mail

Données d'utilisation du Site web Vous envoyer de la publicité, du contenu marketing, des offres, des promotions, des newsletters, des enquêtes ou d'autres informations par e-mail, appel téléphonique et applications de messagerie tierces Informations sur l'engagement par e-mail Vous fournir un forum pour commenter les Services ou en discuter Autres contenus que vous soumettez

Données d'utilisation du Site web Fournir un index de recherche des profils et des contributions des utilisateurs Informations sur le compte

Informations sur le profil Créer des productions digitales et gérer des événements en ligne ou en personne Informations et identifiants des appareils

Données d'utilisation du Site web Proposer des formations et des opportunités d'apprentissage Informations sur le compte

Informations et identifiants des appareils

Données d'utilisation du Site web Fournir des recommandations sur la charge de travail et la revue de code, ainsi que d'autres analyses automatisées de vos contributions, alimentées par l'IA et le machine learning Informations sur l'utilisation des produits par les clients

Avec qui mes données à caractère personnel sont-elles partagées par GitLab ?

Nous pouvons partager chacune des catégories de données à caractère personnel que nous collectons avec les types de tiers décrits ci-dessous, aux fins commerciales suivantes :

Partage avec les utilisateurs et le public : nous pouvons partager vos données à caractère personnel avec d'autres utilisateurs des Services et avec le public si vous choisissez de rendre votre profil GitLab SaaS public. Vous pouvez contrôler les informations qui sont rendues publiques, mais votre nom et votre nom d'utilisateur seront toujours affichés, à moins que votre entreprise n'ait modifié les paramètres de votre compte utilisateur. Si vous ne souhaitez pas divulguer votre vrai nom, veuillez utiliser un pseudonyme ou un autre alias dans votre profil et votre nom d'utilisateur. Pour modifier vos paramètres, accédez aux Paramètres utilisateur dans votre profil. Vous devez également savoir que toute information que vous partagez dans le cadre d'un projet, d'un blog, d'un site web, et bien plus encore, peut être accessible au public. Vous devez donc en tenir compte lorsque vous interagissez avec les Services. Nous pouvons également collecter et partager des indicateurs sur la contribution de la communauté publique dans le cadre de notre programme d'évangélisation.

Partage avec les comptes gérés et les administrateurs : si vous avez créé un compte GitLab avec votre adresse e-mail professionnelle, nous pouvons partager vos données à caractère personnel avec votre Entreprise si celle-ci entre dans une relation commerciale avec GitLab. Dans ce cas, votre utilisation du logiciel et votre compte sont soumis aux conditions et à tout accord de protection des données entre votre Entreprise et GitLab.

Si vous changez l'adresse e-mail de votre compte d'une adresse e-mail professionnelle à une adresse e-mail personnelle et que, par la suite, votre Entreprise entre dans une relation commerciale avec GitLab, vos données à caractère personnel en lien avec ce compte ne seront pas partagées avec votre Entreprise. GitLab ne liera pas un compte à une Entreprise sur la base de l'utilisation rétroactive d'une adresse e-mail professionnelle.

En outre, si vous choisissez de devenir membre d'un groupe, votre nom d'utilisateur, votre adresse e-mail, votre adresse IP, la date à laquelle l'accès a été accordé et la date à laquelle il expire, votre rôle d'accès et les journaux d'audit contenant des informations relatives à vos actions dans le groupe seront partagés avec les propriétaires de ce groupe.

Partage avec les fournisseurs de services : nous partageons vos données à caractère personnel avec nos fournisseurs de services. Il s'agit d'entreprises qui fournissent des services en notre nom, notamment dans les domaines de l'hébergement dans le cloud, du marketing, de la publicité, de la mesure des publicités, de l'engagement social, de l'analyse, des tickets d'assistance, du traitement des cartes bancaires, de l'IA et du ML, de la sécurité et d'autres services similaires. Ces sociétés sont soumises à des exigences contractuelles qui régissent la sécurité et la confidentialité de vos informations.

Nous utilisons par exemple des fournisseurs de services d'analyses, tels que Google Analytics et Google Signals, pour nous aider à comprendre le fonctionnement et les performances de nos Services, mais aussi Stripe pour les paiements, les données analytiques et d'autres services commerciaux. Pour en savoir plus sur la manière dont Google utilise et partage les données collectées par le biais de ses services, veuillez consulter le site https://www.google.com/policies/privacy/partners/. Vous pouvez en savoir plus sur Stripe et ses activités de traitement en consultant sa politique de confidentialité à l'adresse stripe.com/privacy. En outre, veuillez consulter notre page sur les sous-traitants ultérieurs pour voir la liste des sous-traitants ultérieurs que nous utilisons afin de fournir une assistance à la clientèle, d'héberger nos Services et de fournir des fonctionnalités clés de nos produits.

Partage avec les partenaires et les revendeurs : GitLab travaille avec des tiers qui fournissent des services de vente, de conseil, d'assistance et des services techniques pour nos Services. Lorsque cela est autorisé et avec votre consentement (si nécessaire), nous pouvons partager vos données avec ces partenaires et revendeurs.

Partage avec des sociétés affiliées : GitLab partagera les informations collectées avec des sociétés détenues et exploitées par notre entreprise.

Partage pour la prévention de la fraude et des abus : nous pouvons partager vos informations lorsque nous pensons de bonne foi que la divulgation est nécessaire pour prévenir la fraude, l'abus de nos Services, la défense contre les attaques, et pour protéger la sécurité de GitLab et de nos utilisateurs. Nous pouvons, par exemple, communiquer votre nom et votre numéro de téléphone à des fournisseurs de services afin de faciliter la vérification de votre identité par téléphone ou par SMS dans le cadre de la prévention de la fraude.

Application de la loi : GitLab peut divulguer des données à caractère personnel ou d'autres informations que nous collectons à votre sujet aux forces de l'ordre si cela est requis en réponse à une citation à comparaître valide, à une ordonnance du tribunal, à un mandat de perquisition, à une ordonnance gouvernementale similaire, ou lorsque nous pensons en toute bonne foi que la divulgation est nécessaire pour nous conformer à nos obligations légales, pour protéger notre propriété ou nos droits, ou ceux de tiers ou du public en général. Pour plus d'informations sur la manière dont nous répondons aux demandes émanant des gouvernements, veuillez consulter nos directives pour les demandes des forces de l'ordre et nos rapports de transparence.

Fusion ou acquisition : nous pouvons partager vos données à caractère personnel si nous sommes impliqués dans une fusion, une vente ou une acquisition de sociétés ou d'unités commerciales. Si un tel changement de propriété se produit, nous veillerons à ce qu'il soit soumis à des conditions qui préservent la confidentialité de vos données à caractère personnel, et nous vous en informerons sur notre site web ou par e-mail avant tout transfert de vos données à caractère personnel.

Partage de données à caractère personnel au-delà des frontières nationales

Nos Services sont hébergés aux États-Unis et les informations que nous collectons seront stockées et traitées sur nos serveurs aux États-Unis. Nos employés, contractants, sociétés affiliées, fournisseurs de services et sous-traitants ultérieurs, qui traitent les données à caractère personnel, peuvent être situés aux États-Unis ou dans d'autres pays en dehors de votre pays d'origine. Si vous résidez dans l'Espace Économique Européen, au Royaume-Uni ou en Suisse, GitLab transfère vos données à caractère personnel aux États-Unis en vertu du Cadre de protection des données (« DPF ») UE-États-Unis, de l'extension britannique du DPF et/ou du DPF Suisse-États-Unis, le cas échéant (consultez la section « Cadre de protection des données » ci-dessous pour plus de détails sur la certification de GitLab). Lorsque des données à caractère personnel sont transférées vers une juridiction qui n'a pas été jugée comme disposant de protections adéquates des données et qui n'est pas concernée par le DPF, nous utilisons des garanties et mécanismes juridiques supplémentaires, y compris des Clauses Contractuelles Types, pour contribuer à garantir vos droits et protections.

Pour nos clients dont l'utilisation des Sites web et des Services de GitLab implique le traitement de données à caractère personnel à partir du Japon, GitLab transférera les données à caractère personnel provenant du Japon à ses filiales de l'EEE et hors EEE, telles que GitLab Inc. aux États-Unis. Pour effectuer ce transfert, GitLab s'appuie sur les décisions d'adéquation de la Commission japonaise de protection des informations personnelles (Japan PPC) concernant le système de protection des données à caractère personnel de l'EEE et du Royaume-Uni. Si cela n'est pas applicable, le transfert sera effectué conformément aux accords internes de transfert de données de GitLab qui imposent des obligations équivalentes à celles prévues par la loi japonaise sur la protection des informations personnelles (APPIJ).

Cadre de protection des données

GitLab Inc. se conforme au DPF UE-États-Unis, à l'extension britannique du DPF UE-États-Unis et au DPF Suisse-États-Unis, tels que définis par le Département du Commerce des États-Unis. GitLab a certifié auprès du Département du Commerce des États-Unis qu'elle adhère aux principes du Cadre de protection des données (« Principes du DPF ») en ce qui concerne le traitement des données à caractère personnel reçues depuis l'Union européenne en vertu du DPF UE-États-Unis, depuis le Royaume-Uni (et Gibraltar) en vertu de l'extension britannique du DPF UE-États-Unis, et depuis la Suisse en vertu du DPF Suisse-États-Unis.

Engagement à respecter les Principes : en cas de conflit entre les conditions de la présente Politique de confidentialité et les Principes du DPF, les Principes du DPF prévaudront. Pour en savoir plus sur le programme DPF et notre certification, veuillez consulter le site https://www.dataprivacyframework.gov/.

Données à caractère personnel sensibles : GitLab ne collecte pas intentionnellement de données à caractère personnel sensibles telles que définies dans les Principes du DPF. Dans la mesure où GitLab reçoit de manière fortuite des données à caractère personnel sensibles, ces données ne seront pas divulguées à des tiers ni utilisées à d'autres fins que celles pour lesquelles elles ont été collectées à l'origine, sans le consentement explicite de la personne concernée (opt-in), à moins qu'une exemption ne s'applique en vertu des Principes du DPF.

Autorité d'exécution : la Federal Trade Commission (Commission fédérale du commerce) est compétente en ce qui concerne le respect par GitLab du DPF UE-États-Unis, de l'extension britannique du DPF UE-États-Unis et du DPF Suisse-États-Unis.

Responsabilité en matière de transfert ultérieur : GitLab Inc. est responsable du traitement des données à caractère personnel qu'elle reçoit en vertu du DPF et qu'elle transfère ensuite à un tiers agissant en son nom en tant qu'agent. GitLab reste responsable en vertu des Principes du DPF si son agent traite ces données à caractère personnel d'une manière incompatible avec les Principes du DPF, à moins que GitLab ne prouve qu'elle n'est pas responsable de l'événement à l'origine du dommage.

Demandes des pouvoirs publics : GitLab peut être tenue de divulguer des données à caractère personnel en réponse à des demandes légales émanant des pouvoirs publics, y compris pour répondre à des exigences de sécurité nationale ou d'application de la loi.

Résolution des litiges : conformément aux Principes du DPF, GitLab s'engage à résoudre les réclamations relatives à la protection de votre vie privée et à sa collecte ou son utilisation de vos données à caractère personnel. Les personnes ayant des questions ou des réclamations doivent d'abord contacter GitLab à l'adresse dpo@gitlab.com.

Mécanisme de recours indépendant : si vous ne recevez pas rapidement de notre part un accusé de réception de votre réclamation liée aux Principes du DPF ou si vous n'êtes pas satisfait de la manière dont nous avons traité ladite réclamation, veuillez consulter le site https://www.jamsadr.com/DPF-Dispute-Resolution pour plus d'informations ou pour déposer une réclamation. Les services du JAMS sont fournis gratuitement.

Arbitrage contraignant : sous certaines conditions, vous pouvez recourir à un arbitrage contraignant pour les réclamations concernant le respect du DPF qui n'ont été résolues par aucun des autres mécanismes du DPF. Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site https://www.dataprivacyframework.gov/framework-article/ANNEX-I-introduction.

Nous nous efforçons de protéger vos données à caractère personnel. Nous utilisons des contrôles de sécurité administratifs, techniques et physiques, le cas échéant, pour protéger vos informations contre l'accès non autorisé ou la destruction. Pour en savoir plus sur nos pratiques en matière de sécurité, veuillez consulter : Mesures techniques et organisationnelles pour la sécurité des données des utilisateurs pour GitLab.com.

À l'exception de l'hébergement des Services, GitLab ne traite pas les données à caractère personnel dans des groupes ou projets privés, sauf dans les cas suivants : pour maintenir la sécurité ou remédier à un incident de sécurité ; pour rechercher des logiciels malveillants et des vulnérabilités qui violent les « Website Terms of Use » (Conditions générales d'utilisation du Site web) ; pour se conformer à ses obligations légales ; pour assurer la disponibilité des Services ; pour fournir une assistance au propriétaire d'un dépôt à la suite d'une demande ; ou sur la base de votre consentement.

Conservation des données

Afin de protéger vos données à caractère personnel, GitLab ne les conservera qu'aussi longtemps que votre compte sera actif ou que cela sera nécessaire pour exécuter nos obligations contractuelles, vous fournir les Services, respecter les obligations légales, résoudre les litiges, préserver les droits légaux ou faire respecter nos contrats.

GitLab se réserve le droit de supprimer les comptes, projets, espaces de nommage et contenus associés inactifs. GitLab peut considérer un compte, un projet ou un espace de nommage comme inactif sur la base de divers critères, y compris, mais sans s'y limiter, la date de création du compte, la dernière fois qu'il y a eu une connexion valide et la date de la dernière contribution. Si nous prévoyons de supprimer votre compte ou vos projets, nous vous en informerons à l'avance en envoyant un message à l'adresse e-mail enregistrée pour votre compte. GitLab vous encourage à utiliser votre compte de temps à autre pour éviter le risque d'être considéré comme inactif. GitLab peut également supprimer les clés SSH inactives ou faibles afin de préserver la sécurité de votre compte. Si vous utilisez la fonctionnalité de chatbot de GitLab sur nos Sites web, une transcription de votre chat en direct sera conservée pendant 12 mois.

Quels sont mes droits et choix en matière de données à caractère personnel ?

Vous disposez d'un droit d'accès, de rectification, de limitation ou de suppression de vos données à caractère personnel, ainsi que d'exportation de vos données à caractère personnel vers une autre société. Bien que ces droits puissent varier d'une juridiction à l'autre, GitLab vous offre les mêmes droits et choix en matière de données à caractère personnel, quel que soit votre lieu de résidence. Nous accordons ces droits gratuitement. GitLab se réserve le droit de refuser les demandes relatives aux droits des personnes concernées qui sont manifestement infondées, répétitives ou abusives par nature, ou dont l'exécution entrerait en conflit avec ses intérêts légitimes concernant l'application de ses conditions, politiques ou droits légaux, y compris lorsqu'un compte a été suspendu ou résilié pour violation de ses conditions ou d'autres politiques applicables.

Vous pouvez exercer vos choix et vos droits comme suit :

Pour vous désabonner des communications marketing : vous pouvez vous désabonner des communications marketing par e-mail en cliquant sur le lien « se désabonner » situé au bas de tout e-mail marketing que vous recevez ou en vous rendant sur la page de notre Centre de gestion des préférences. Vous pouvez refuser le télémarketing en demandant à notre agent de vous inscrire sur notre liste d'opposition au démarchage téléphonique ou en vous y désabonnant depuis notre Centre de gestion des préférences. Vous pouvez vous désabonner des communications des applications de messagerie, telles que WhatsApp, en formulant une demande par le biais d'un message intégré au sein de l'application ou en vous rendant sur la page de notre Centre de gestion des préférences et en vous désabonnant du télémarketing. Vous pouvez continuer à recevoir des e-mails transactionnels à propos de votre compte et du Service après vous être désabonné.

Pour vous désabonner de la publicité basée sur les centres d'intérêt : si vous souhaitez ne plus recevoir de publicité basée sur vos centres d'intérêt, veuillez consulter notre Politique de cookies pour connaître les options qui s'offrent à vous.

Pour demander une copie de vos informations : vous pouvez demander une copie des données à caractère personnel que GitLab possède à votre sujet.

Pour mettre à jour vos informations : si vous avez déjà un compte, vous pouvez accéder à vos informations de profil d'utilisateur, les mettre à jour ou les modifier en vous connectant à votre compte et en mettant à jour les paramètres de votre profil.

Pour supprimer votre compte : si vous souhaitez uniquement supprimer votre compte GitLab SaaS, vous pouvez le faire en vous connectant à votre compte et en accédant à l'option « Supprimer le compte » dans vos paramètres utilisateur. Si vous souhaitez supprimer vos données à caractère personnel dans tous les systèmes, y compris votre compte, vous devez cliquer sur Faire une demande de confidentialité et sélectionner « Supprimer toutes mes données ». Toutefois, si votre compte est associé à un abonnement payant, il se peut que nous ne puissions pas le supprimer, car cela nous empêcherait d'exécuter le contrat que nous avons conclu avec vous pour vous fournir les Services.

Sachez que si vous autorisez la duplication ou le clonage de votre dépôt en le rendant public ou en fournissant une autorisation spécifique, ces dépôts n'entreront pas dans le champ d'application de votre demande de suppression. GitLab n'a pas la visibilité ni la capacité de supprimer vos données à caractère personnel à travers tous les dépôts dupliqués ou clonés, et ne peut pas non plus faire une telle communication à toutes les tierces parties en votre nom. À ce titre, il vous incombe de demander la suppression de ces dépôts directement auprès des tiers auxquels vous avez donné l'autorisation de dupliquer ou de cloner vos données.

Veuillez noter qu'en raison de la nature open source de nos Services, nous pouvons conserver indéfiniment des données à caractère personnel limitées, afin de fournir un historique des transactions. Par exemple, si vous fournissez vos informations dans le cadre d'un article de blog ou d'un commentaire, nous pouvons afficher ces informations même si vous avez supprimé votre compte, car nous ne supprimons pas automatiquement les articles de la communauté. De même, si vous contribuez à un projet public (qui n'appartient pas à GitLab) et que vous fournissez vos données à caractère personnel dans le cadre de cette contribution, vos données à caractère personnel seront intégrées et affichées publiquement avec votre contribution, et nous ne serons pas en mesure de les supprimer ou de les effacer, car cela entraînerait une rupture du projet.

Exception faite des informations intégrées dans un projet public lorsque vos données à caractère personnel sont ajoutées par vous-même ou par une autre personne à la section des commentaires d'un projet public. Dans ce cas, vos données à caractère personnel seront expurgées, car la suppression de ces informations dans la seule section des commentaires n'interrompra pas le projet.

Si vous contribuez à un projet GitLab et ajoutez des commentaires ou créez un ticket ou une merge request et que vous fournissez alors vos données à caractère personnel, celles associées à votre contribution seront supprimées et attribuées à un utilisateur fantôme. Toutefois, veuillez noter que si le contenu de la contribution contient des données à caractère personnel, ces informations demeureront et vous devrez effectuer une requête spécifique pour que ces informations soient supprimées.

Demandes de personnes concernées qui sont des utilisateurs professionnels : pour les utilisateurs professionnels ou les comptes qui sont membres d'un espace de nommage payant, l'entreprise qui a provisionné votre compte ou vous a invité dans son espace de nommage payant est responsable du traitement de vos données. Dans un tel scénario, GitLab agit en tant que sous-traitant et ne peut pas donner suite à votre demande sans l'approbation écrite de l'administrateur de l'espace de nommage payant dont vous étiez un utilisateur professionnel ou un membre.

Si vous soumettez une demande en tant que personne concernée et que votre compte est lié à une entreprise qui a établi une relation commerciale avec GitLab, vous en serez informé et serez invité à demander à votre administrateur de supprimer votre compte de cet espace de nommage payant. Ensuite, votre entreprise devra fournir à GitLab une approbation écrite de votre demande avant que nous puissions y donner suite.

Pour transférer vos projets : vous pouvez transférer vos projets en utilisant la fonctionnalité d'exportation fournie dans le produit GitLab SaaS qui inclut également toutes les métadonnées, ou en clonant vos dépôts. Pour transférer les informations de votre profil, vous pouvez utiliser l' API.

Pour informer votre autorité de contrôle : dans l'éventualité où vous ne seriez pas d'accord avec le traitement de votre demande, vous avez le droit de déposer une plainte auprès de l'autorité de contrôle compétente, telle que l'Autoriteit Persoonsgegevens aux Pays-Bas ((+31)-(0)70 - 8888 500).

Recours : si vous êtes situé dans un État ou un pays où vous avez le droit de contester la décision de GitLab concernant une demande relative aux droits des personnes concernées, nous vous fournirons des informations détaillées sur la procédure d'appel dans notre réponse initiale à votre requête.

« U.S. State Privacy Rights » (droits à la protection de la vie privée dans les États américains)

La présente Politique de confidentialité s'applique aux résidents de tous les États américains, y compris ceux qui disposent de lois spécifiques en matière de protection de la vie privée. Toutefois, si vous résidez en Californie ou dans un État américain qui exige des déclarations supplémentaires concernant vos droits en matière de protection de la vie privée et les pratiques de collecte, veuillez consulter notre page U.S. State Privacy Rights Disclosures (Divulgation des droits à la protection de la vie privée dans les États américains) pour trouver ces informations complémentaires.

Autres informations importantes sur la confidentialité

Modifications de la Politique

GitLab peut modifier sa Politique de confidentialité à tout moment. Le cas échéant, nous mettrons à jour la date figurant en haut de la présente Politique. Si nous décidons d'apporter une modification importante à notre Politique de confidentialité, nous publierons alors un avis de mise à jour sur la page d'accueil de notre Site web. Nous pouvons également vous informer par e-mail de toute modification significative apportée à notre Politique de confidentialité.

Vos informations sont contrôlées par GitLab B.V. et GitLab Inc. Si vous avez des questions ou des inquiétudes concernant la manière dont nous traitons vos données à caractère personnel, veuillez envoyer un e-mail à notre bureau chargé de la confidentialité avec pour objet « Inquiétude quant à la confidentialité » à l'adresse suivante : DPO@gitlab.com. Nos adresses sont les suivantes :