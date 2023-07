Déclaration de confidentialité de GitLab

Les catégories de Données à caractère personnel collectées par GitLab changent en fonction des Services que vous utilisez et du caractère gratuit ou payant de ces Services. Nous avons précisé ci-après quels services sont en corrélation avec le traitement dans chaque catégorie de Données à caractère personnel.

Informations que vous fournissez directement

Nous collectons les Données à caractère personnel que vous nous fournissez, par exemple :

Informations de compte : lorsque vous créez un compte avec GitLab, nous collectons des informations qui vous identifient, telles que votre nom, votre nom d’utilisateur, votre adresse électronique et votre mot de passe. Ces données sont collectées pour les utilisateurs gratuits et payants du produit SaaS.

Informations de profil : nous recueillons des informations que vous fournissez volontairement dans votre profil d’utilisateur ; cela peut inclure votre avatar public (qui peut être une photo), d’autres adresses électroniques, le nom de l’entreprise/organisation, l’intitulé du poste, le pays, les poignées de réseaux sociaux et la biographie. Veuillez noter que ces informations peuvent être visibles aux autres utilisateurs des Services et au public en fonction des paramètres de confidentialité que vous appliquez. Ces données sont collectées pour les utilisateurs gratuits et payants du produit SaaS.

Informations de paiement : si vous achetez un abonnement payant auprès de GitLab, nous collecterons des informations de paiement auprès de vous, qui peuvent inclure votre nom, votre adresse de facturation et vos informations de carte de crédit ou de banque. Nous pouvons également utiliser vos informations de carte de crédit pour vérifier votre identité et prévenir l’utilisation abusive de nos pipelines. Veuillez noter que GitLab ne traite ni ne stocke directement votre numéro de carte de crédit, mais nous transmettons ces informations à nos processeurs de paiement tiers pour traitement. Ces données sont collectées pour les utilisateurs payants des produits Autogérés et SaaS.

Informations de contact marketing : si vous effectuez une requête pour que GitLab vous contacte, ou si vous vous inscrivez pour recevoir des supports marketing ou des événements, GitLab peut collecter des informations telles que le nom, l'adresse, l'adresse électronique, le numéro de téléphone, le nom de l'entreprise et la taille de l'entreprise. Ces données peuvent être collectées par le biais des Sites Web ainsi que par l'utilisation des produits Autogérés ou SaaS.

Informations sur le titulaire de la licence : nous collectons le nom du titulaire de la licence, son adresse électronique et d'autres informations similaires associées à la personne qui reçoit une clé de licence pour les utilisateurs payants du produit Autogéré.

Le contenu que vous fournissez dans le cadre de l'utilisation des Services : les exemples de contenu que nous collectons et stockons incluent, sans s'y limiter : le résumé et la description ajoutés à un ticket, vos dépôts, les validations, les contributions au projet, les métadonnées du profil, les données d'activité et les commentaires. Le contenu comprend également tout code, fichier et lien que vous téléversez sur les Services. Ces données sont collectées pour les utilisateurs gratuits et payants du produit SaaS.

Support client et Services professionnels : si vous contactez le support client de GitLab ou si vous recevez des services professionnels, nous collecterons des informations vous concernant associées à votre compte et aux requêtes que vous effectuez ou les services qui vous sont fournis. Les informations relatives au support client sont collectées par le biais des Sites Web, tels que le forum de la communauté GitLab et le portail de support GitLab.

Enregistrements d'appels : nous pouvons enregistrer et transcrire des appels de vente hébergés par diverses technologies de vidéoconférence afin de permettre à nos équipes de vente et de support de partager des insights sur les conversations, de créer des formations et des présentations, et d'améliorer leurs processus internes.

Autres contenus que vous envoyez : nous pouvons également collecter d'autres contenus que vous envoyez à nos Services. Par exemple : les avis, les commentaires et les articles de blog, ou lorsque vous participez à des fonctionnalités interactives, enquêtes, concours, promotions, tirages au sort, activités ou événements. Lorsque vous participez à des canaux interactifs, nous pouvons collecter et traiter des informations à des fins d'analyse démographique. Cette collecte n'est pas liée à des produits spécifiques, mais peut être effectuée par le biais des Sites Web.

Informations à propos de votre utilisation des Services que nous collectons automatiquement

Nous pouvons collecter certaines Données à caractère personnel automatiquement par le biais de votre utilisation des Services, par exemple :

Informations sur l'appareil et identifiants : lorsque vous accédez à nos Services et que vous les utilisez, nous collectons automatiquement des informations à propos de votre appareil, qui peuvent inclure : le type d'appareil, le système d'exploitation de votre appareil, le type et la version du navigateur, les préférences linguistiques, l'adresse IP, les identificateurs de matériel et les identificateurs mobiles. Ces informations peuvent être collectées lors de l'utilisation des Services.

Données d'abonnement : nous pouvons collecter automatiquement des informations à propos du nombre d'utilisateurs actifs, des calendriers de licence, de l'historique du nombre d'utilisateurs et de l'adresse IP. Ces données sont collectées pour les instances payantes Autogérées et SaaS. Les détails des données d'abonnement se trouvent dans le dictionnaire des métriques.

Données d'utilisation des Services : les données d'utilisation des Services sont divisées en deux catégories : les Données facultatives et les Données opérationnelles. Les Données facultatives sont des métriques agrégées concernant l'activité et l'utilisation des fonctionnalités qui fournissent des insights sur le succès des étapes et des fonctionnalités. Les Données opérationnelles sont des métriques agrégées qui permettent de suivre la manière dont la valeur est fournie par l'utilisation des Services et de fournir des insights sur la mise en œuvre optimale pour le client. Les deux catégories de données d'utilisation des Services peuvent être liées au nom d'hôte de l'instance, mais les informations ne contiennent aucune autre donnée individuelle sur l'utilisateur. Ces données sont collectées pour les utilisateurs gratuits et payants des produits Autogérés et SaaS. Pour plus d'informations à propos des données collectées et de la manière de configurer vos préférences, veuillez consulter la page Données d'utilisation des Services.

Données d'événements : outre les données d'utilisation des Services, GitLab utilise également des analyses d'événements, telles que la durée de navigation, les clics sur les pages et les pages vues, sous une forme pseudonymisée, afin de disposer d'insights sur le comportement des utilisateurs de bout en bout. Ces données sont collectées pour les produits SaaS et Autogérés.

Données d'utilisation du Site Web : lorsque vous visitez nos Sites Web, nous enregistrons automatiquement des informations à propos de votre interaction avec les sites, telles que le site de référence, la date et l'heure de la visite, ainsi que les pages que vous avez consultées ou les liens sur lesquels vous avez cliqué.

Cookies et technologies de suivi similaires : GitLab utilise des cookies et des technologies similaires pour fournir des fonctionnalités, telles que le stockage de vos paramètres, et pour vous reconnaître lorsque vous utilisez nos Services. En outre, nous utilisons des cookies pour collecter des informations afin de fournir des publicités basées sur les centres d'intérêt qui vous sont adaptées en fonction de votre activité en ligne. Veuillez consulter notre Politique en matière de cookies pour en savoir plus à propos de nos pratiques et des contrôles que nous vous offrons.

Marketing par courriel : lorsque nous vous envoyons des courriels, ils peuvent inclure une technologie telle qu'une balise Web, qui nous indique votre type d'appareil, votre client de messagerie et si vous avez reçu et ouvert un courriel, ou si vous avez cliqué sur les liens contenus dans le courriel.

Boutons, outils et contenu d'autres sociétés : les Services peuvent inclure des liens ou des boutons vers des services tiers tels que Facebook et Twitter. Nous pouvons collecter des informations à propos de l'utilisation que vous faites de ces fonctionnalités. En outre, lorsque vous voyez ou interagissez avec ces boutons, outils ou contenus, certaines informations de votre navigateur peuvent être automatiquement envoyées à l'autre société. Veuillez lire la déclaration de confidentialité de cette société pour plus d'informations.

Informations provenant de tiers et de partenaires

Nous pouvons collecter des Données personnelles auprès d'autres parties de la manière suivante :

Fournisseurs et partenaires : nous pouvons recevoir des informations vous concernant de la part de tiers tels que des fournisseurs, des revendeurs, des partenaires ou des sociétés affiliées. Par exemple, nous recevons de nos revendeurs des informations à propos de vous et de vos commandes, ou nous pouvons compléter les données que nous collectons par des informations démographiques obtenues sous licence auprès de tiers afin de personnaliser les Services et les offres que nous vous proposons. De même, nos équipes de vente, de marketing et de recrutement peuvent recevoir l'accès à des bases de données tierces contenant des informations permettant d'enrichir les contacts professionnels et d'autres données d'entreprise, ou nous pouvons recevoir des données d'écoute sociale de la part de sociétés qui surveillent les publications publiques.

Services de connexion de tiers : GitLab vous permet de vous connecter à nos Services en utilisant des comptes tiers, tels que Facebook ou Google. Lorsque vous donnez votre autorisation, GitLab recevra des informations à propos de vous à partir de votre compte tiers, telles que le nom, l'adresse électronique, la localisation et des informations démographiques.

Autres utilisateurs des Services : d'autres utilisateurs des Services peuvent fournir des informations à propos de vous lorsqu'ils envoient des tickets et des commentaires, ou nous pouvons recevoir des informations lorsque vous êtes désigné en tant que représentant ou administrateur sur le compte de votre société.

Lorsque vous êtes invité à fournir des Données à caractère personnel, vous pouvez refuser. Vous pouvez également utiliser les commandes du navigateur Web ou du système d'exploitation pour empêcher certains types de collecte automatique de données. Toutefois, si vous choisissez de ne pas fournir ou autoriser les informations nécessaires à certains produits ou fonctionnalités, ces produits ou fonctionnalités peuvent ne pas être disponibles ou ne pas fonctionner correctement.