GitLab pour l'éducation

L'avenir du développement logiciel commence ici grâce à l'orchestration intelligente pour les étudiants, les enseignants et leurs agents d'IA.

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Collaborateurs qui travaillent ensemble sur un ordinateur

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+1 000

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3 millions

de personnes (chiffre en augmentation) utilisent GitLab dans les établissements d'enseignement

65

pays ont rejoint le programme GitLab pour l'éducation

Informatique

Accélérez l'innovation sur l'ensemble du campus

Favorisez la collaboration à l'échelle du campus grâce à une plateforme unifiée qui garantit la sécurité institutionnelle.

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Facilitez l'innovation pour les étudiants, les chercheurs, les scientifiques et les responsables informatiques en simplifiant les processus et les transferts.

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Grâce à GitLab, nos équipes de développeurs universitaires bénéficient d'une solution DevOps complète et performante qui simplifie la mise en place des projets, réduit le temps de développement et améliore la collaboration à tous les niveaux.

John Nicpon

Sr. Manager of Systems Engineering, Office of Information Technology, Université du Nevada

Administrateurs

Transformez votre institution grâce à une approche DevSecOps de niveau entreprise

Offrez aux enseignants, étudiants et chercheurs une plateforme unifiée qui garantit la conformité, simplifie la gestion et accélère l'innovation.

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Gardez le contrôle grâce à l'intégration de l'authentification institutionnelle, à la surveillance de l'utilisation et à la possibilité d'appliquer des politiques conformes à vos exigences en matière de sécurité et de gouvernance des données.

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Enseignants

Formez les futurs professionnels et innovateurs

Donnez aux étudiants un avantage concurrentiel en leur permettant de maîtriser chaque étape du cycle de développement logiciel en conditions réelles.

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Donnez aux étudiants les moyens de maîtriser la gestion de projet, la collaboration, le contrôle de version et les workflows opérationnels.

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Nous avons adopté GitLab en grande partie pour ses nombreuses fonctionnalités de sécurité intégrées, ce qui nous a permis de remplacer d'autres solutions et outils open source et de simplifier les compétences nécessaires pour leur gestion.
60 %
de réduction des tâches manuelles

Aaron Whitehand

Director of Digital Enablement, Deakin University

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60 %
de réduction des tâches manuelles

Étudiants

Façonnez votre avenir dans le développement logiciel

Développez des compétences pratiques, obtenez une reconnaissance et échangez avec des développeurs du monde entier, tout en contribuant à un logiciel utilisé par des millions de personnes.

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Acquérez une expérience pratique dans l'industrie, gagnez des récompenses et apportez des contributions significatives à GitLab. Laissez votre empreinte dans le monde de l'open source tout en construisant un portfolio qui démontre vos compétences à vos futurs employeurs.

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GitLab Self-Managed s'est immédiatement imposé comme une évidence. C'était la seule solution capable de répondre aux exigences spécifiques de mes cours de gestion de projets d'ingénierie, tout en offrant une plateforme intégrée.
Plus de 8 000
projets répartis dans 2 212 groupes

Dr James Quilty

Director Of Engineering, Te Herenga Waka, Victoria University of Wellington

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Plus de 8 000
projets répartis dans 2 212 groupes

Chercheurs

Accélérez votre mission de recherche

Le programme GitLab pour l'éducation offre des licences GitLab gratuites pour l'enseignement, l'apprentissage et la recherche à but non lucratif aux institutions éligibles dans le monde entier !

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Étape « In Process » du processus de certification FedRAMP®

GitLab figure désormais sur la plateforme FedRAMP. Cette avancée marque une étape importante dans le parcours de GitLab pour offrir des solutions cloud modernes et évolutives aux entreprises du secteur public.

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