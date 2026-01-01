GitLab pour l'éducation
L'avenir du développement logiciel commence ici grâce à l'orchestration intelligente pour les étudiants, les enseignants et leurs agents d'IA.
Rejoignez la communauté GitLab
+1 000
établissements d'enseignement font partie du programme GitLab pour l'éducation
3 millions
de personnes (chiffre en augmentation) utilisent GitLab dans les établissements d'enseignement
65
pays ont rejoint le programme GitLab pour l'éducation
Informatique
Accélérez l'innovation sur l'ensemble du campus
Favorisez la collaboration à l'échelle du campus grâce à une plateforme unifiée qui garantit la sécurité institutionnelle.Choisir un forfait GitLab
Facilitez l'innovation pour les étudiants, les chercheurs, les scientifiques et les responsables informatiques en simplifiant les processus et les transferts.
Grâce à GitLab, nos équipes de développeurs universitaires bénéficient d'une solution DevOps complète et performante qui simplifie la mise en place des projets, réduit le temps de développement et améliore la collaboration à tous les niveaux.
Administrateurs
Transformez votre institution grâce à une approche DevSecOps de niveau entreprise
Offrez aux enseignants, étudiants et chercheurs une plateforme unifiée qui garantit la conformité, simplifie la gestion et accélère l'innovation.Comment s'inscrire
Gardez le contrôle grâce à l'intégration de l'authentification institutionnelle, à la surveillance de l'utilisation et à la possibilité d'appliquer des politiques conformes à vos exigences en matière de sécurité et de gouvernance des données.
Enseignants
Formez les futurs professionnels et innovateurs
Donnez aux étudiants un avantage concurrentiel en leur permettant de maîtriser chaque étape du cycle de développement logiciel en conditions réelles.Comment s'inscrire
Donnez aux étudiants les moyens de maîtriser la gestion de projet, la collaboration, le contrôle de version et les workflows opérationnels.
Nous avons adopté GitLab en grande partie pour ses nombreuses fonctionnalités de sécurité intégrées, ce qui nous a permis de remplacer d'autres solutions et outils open source et de simplifier les compétences nécessaires pour leur gestion.
Étudiants
Façonnez votre avenir dans le développement logiciel
Développez des compétences pratiques, obtenez une reconnaissance et échangez avec des développeurs du monde entier, tout en contribuant à un logiciel utilisé par des millions de personnes.Découvrir les ressources de la communauté
Acquérez une expérience pratique dans l'industrie, gagnez des récompenses et apportez des contributions significatives à GitLab. Laissez votre empreinte dans le monde de l'open source tout en construisant un portfolio qui démontre vos compétences à vos futurs employeurs.
GitLab Self-Managed s'est immédiatement imposé comme une évidence. C'était la seule solution capable de répondre aux exigences spécifiques de mes cours de gestion de projets d'ingénierie, tout en offrant une plateforme intégrée.
Chercheurs
Accélérez votre mission de recherche
Le programme GitLab pour l'éducation offre des licences GitLab gratuites pour l'enseignement, l'apprentissage et la recherche à but non lucratif aux institutions éligibles dans le monde entier !S'inscrire
Adoptez une plateforme de pointe pour votre laboratoire et offrez à chaque membre de l'équipe les moyens de maîtriser la gestion de projet, la collaboration, le contrôle de version et les workflows opérationnels.
Étape « In Process » du processus de certification FedRAMP®
GitLab figure désormais sur la plateforme FedRAMP. Cette avancée marque une étape importante dans le parcours de GitLab pour offrir des solutions cloud modernes et évolutives aux entreprises du secteur public.En savoir plus
Nouveautés GitLab
Articles sur le secteur public
Découvrez les derniers articles de GitLab portant sur des entreprises du secteur public
The Source
Découvrez une mine d'informations sur l'avenir du développement logiciel, lesquelles sont étayées par des recherches et des analyses originales d'experts métiers en la matière et de leaders d'opinion de GitLab
Prêt à vous lancer ?
Prêt à vous lancer ?
Découvrez ce que votre équipe peut accomplir avec la plateforme DevSecOps la plus complète, optimisée par l'IA.