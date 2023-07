Aidez tous les membres de votre établissement (développeurs, responsables des opérations, de la sécurité et même les professeurs et étudiants) à travailler ensemble plus efficacement sur une plateforme DevSecOps conçue pour la collaboration entre les équipes distribuées. GitLab vous offre :

- Une planification de projet en toute transparence à l'aide de tickets, d'épopées, de tableaux, de jalons et bien plus encore

- Un contrôle de version ainsi qu'un historique des versions performants

- Des requêtes de fusion pour examiner et discuter du code (et des résultats des tests et analyses) avant de le fusionner