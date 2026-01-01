Automatisation intégrée et application de politiques

Sécurité de la chaîne d'approvisionnement logicielle

Sécurisez votre chaîne d'approvisionnement logicielle avec orchestration intelligente pour que les équipes et leurs agents IA restent en avance sur les vecteurs de menace et livrent des logiciels sécurisés plus rapidement.

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Sécurisez votre chaîne d'approvisionnement logicielle de bout en bout

Protégez plusieurs surfaces d'attaque — notamment votre code, vos builds, vos dépendances et vos artefacts de release — avec orchestration intelligente.

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Codez, buildez, livrez. En toute sécurité.

Établissez la confiance zéro

La gestion des identités et des accès (IAM) constitue l'un des plus grands vecteurs d'attaque dans la chaîne d'approvisionnement logicielle. Sécurisez les accès avec GitLab en authentifiant, autorisant et validant en continu toutes les identités humaines et machines opérant dans votre environnement.

Sécurisez votre code source

Garantissez la sécurité et l'intégrité de votre code source en gérant qui a accès au code et comment les modifications du code sont examinées et fusionnées.

  • Établissez la gestion des versions, l'historique du code et le contrôle d'accès à votre code source

  • Utilisez des tests automatisés de qualité du code pour analyser l'impact des modifications sur les performances

  • Appliquez des règles de révision et d'approbation pour contrôler ce qui passe en production

  • Exécutez des analyses de sécurité automatisées pour capturer les vulnérabilités avant la fusion de votre code

  • Assurez-vous que les mots de passe et informations sensibles ne se trouvent pas dans votre code source grâce à la détection automatisée de secrets

  • Implémentez des commits signés pour empêcher l'usurpation d'identité des équipes de développement

Sécurisez les dépendances

Vérifiez que toutes les dépendances open source utilisées dans vos projets ne contiennent aucune vulnérabilité divulguée, proviennent d'une source fiable et n'ont pas été altérées.

Sécurisez les environnements de build

Empêchez les acteurs malveillants d'injecter du code malveillant dans le processus de build et d'obtenir le contrôle du logiciel construit par le pipeline ou l'accès aux secrets utilisés dans le pipeline.'

Sécurisez les artefacts de release

Empêchez les attaquants d'exploiter les faiblesses dans la conception ou les configurations d'une application pour voler des données privées, obtenir un accès non autorisé aux comptes ou usurper l'identité d'utilisateurs légitimes.

Illustration de 3 portraits de personnes à côté des avantages produit

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Conformité logicielle continue

Intégrer la sécurité dans votre cycle de vie DevSecOps est simple avec GitLab.

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