Services de mise en œuvre

Déploiement - Configuration - Stabilité

Que votre équipe ait choisi GitLab pour accélérer votre transformation DevSecOps, améliorer la collaboration entre tous les rôles au sein de votre entreprise ou faciliter une initiative d'innersource, l'objectif est d'atteindre le résultat final souhaité le plus rapidement possible. Notre équipe de professionnels est à votre disposition pour vous aider à créer une instance GitLab stable et apte à répondre aux besoins de votre entreprise.