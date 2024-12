Wir bieten Resident-Engineer-Dienste an, die speziell zugewiesene Ingenieure oder Ingenieurinnen für drei feste Laufzeiten von 3, 6 und 12 Monaten umfassen. Im Rahmen dieses Dienstes arbeitet ein(e) PS-Ingenieur(in) in Vollzeit mit dir zusammen und konzentriert sich auf die Entwicklung von Lösungen für geschäftsspezifische Probleme mit GitLab. Wird der Dienst länger genutzt, erhältst du einen Rabatt auf die Preise. Preise und spezifische Aktivitäten für diesen Dienst findest du in den folgenden Leistungsbeschreibungen.