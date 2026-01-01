GitLabs KI-gestützte Code-Vorschläge

GitLab Duo Codevorschläge
- Unterstützt deinen Arbeitsrhythmus
- In deiner bevorzugten IDE
- In der Sprache, die du benötigst
Programmierung beschleunigen
Codevorschläge unterstützen deinen Arbeitsrhythmus durch intelligente Vervollständigung von Codeblöcken, Definition von Funktionslogik, Testgenerierung und Vorschläge für häufigen Code wie Regex-Muster—alles in derselben Umgebung, in der du bereits programmierst.
Datenschutzorientierte KI
Codevorschläge basieren auf Datenschutz als kritischer Grundlage. Privater, nicht-öffentlicher Kundencode in GitLab wird nicht als Trainingsdaten verwendet. Erfahre mehr über Datennutzung bei der Nutzung von Codevorschlägen.
Unterstützung in der gewünschten Sprache
Erhalte KI-gestützte Codevorschläge, die auf deinen Workflow zugeschnitten sind. Jetzt verfügbar in über 14 Sprachen: C++, C#, Go, Google SQL, Java, JavaScript, Kotlin, PHP, Python, Ruby, Rust, Scala, Swift, TypeScript.
Funktioniert in deiner bevorzugten IDE
GitLab-Erweiterungen findest du in beliebten IDE-Marketplaces. Unterstützt werden: GitLab Web IDE, VS Code, Visual Studio, Jetbrains-basierte IDEs und NeoVIM. Erfahre mehr über IDE-Unterstützung für Codevorschläge.
Verfügbar für Self-Managed-Instanzen
Codevorschläge sind für Self-Managed GitLab-Instanzen über eine sichere Verbindung zu GitLab.com verfügbar. Erfahre mehr.
Codevorschläge in Aktion
Wie geht es weiter mit deiner KI-gestützten Entwicklung?
Verbesserte Vorschlagsqualität
Wir verbessern kontinuierlich die Vorschlagsqualität mit neuem Prompt-Engineering, intelligentem Modellrouting und erweiterten Kontexten für Inferenzzeiträume. Du kannst unsere Fortschritte verfolgen und sogar Ideen vorschlagen.
Beginne noch heute, schneller zu entwickeln
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Entdecke, was dein Team mit der intelligenten Orchestrierungsplattform für DevSecOps erreichen kann.