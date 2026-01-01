GitLabs KI-gestützte Code-Vorschläge

GitLab Duo Codevorschläge

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Programmierung beschleunigen

Codevorschläge unterstützen deinen Arbeitsrhythmus durch intelligente Vervollständigung von Codeblöcken, Definition von Funktionslogik, Testgenerierung und Vorschläge für häufigen Code wie Regex-Muster—alles in derselben Umgebung, in der du bereits programmierst.

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languages = {
    'en': {
     'hello': 'Hello',
     'goodbye': 'Goodbye'
   },
   'es': {
     'hello': 'Hola',
     'goodbye': 'Adiós'
   }
 }
Codevorschläge

Datenschutzorientierte KI

Codevorschläge basieren auf Datenschutz als kritischer Grundlage. Privater, nicht-öffentlicher Kundencode in GitLab wird nicht als Trainingsdaten verwendet. Erfahre mehr über Datennutzung bei der Nutzung von Codevorschlägen.

Unterstützung in der gewünschten Sprache

Erhalte KI-gestützte Codevorschläge, die auf deinen Workflow zugeschnitten sind. Jetzt verfügbar in über 14 Sprachen: C++, C#, Go, Google SQL, Java, JavaScript, Kotlin, PHP, Python, Ruby, Rust, Scala, Swift, TypeScript.

Funktioniert in deiner bevorzugten IDE

GitLab-Erweiterungen findest du in beliebten IDE-Marketplaces. Unterstützt werden: GitLab Web IDE, VS Code, Visual Studio, Jetbrains-basierte IDEs und NeoVIM. Erfahre mehr über IDE-Unterstützung für Codevorschläge.

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   }
 }
Codevorschläge

Verfügbar für Self-Managed-Instanzen

Codevorschläge sind für Self-Managed GitLab-Instanzen über eine sichere Verbindung zu GitLab.com verfügbar. Erfahre mehr.

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   }
 }
Codevorschläge

Codevorschläge in Aktion

Sieh dir an, wie Codevorschläge einen Express-Server mit dieser interaktiven Demo erstellen.

Wie geht es weiter mit deiner KI-gestützten Entwicklung?

Verbesserte Vorschlagsqualität

Wir verbessern kontinuierlich die Vorschlagsqualität mit neuem Prompt-Engineering, intelligentem Modellrouting und erweiterten Kontexten für Inferenzzeiträume. Du kannst unsere Fortschritte verfolgen und sogar Ideen vorschlagen.

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