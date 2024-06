Was ist DevOps?

Der geschäftliche Wert von DevOps und die Vorteile einer DevOps-Kultur liegen in der Fähigkeit, die Produktivumgebung zu verbessern, um Software schneller und mit kontinuierlichen Verbesserungen bereitzustellen. Du musst in der Lage sein können, Störungen in der Branche vorherzusehen und ohne Verzögerung darauf zu reagieren. Dies ist in einem agilen Softwareentwicklungsprozess möglich, in dem Teams in die Lage versetzt werden, autonom zu sein und schneller bereitzustellen, wodurch der Umfang der laufenden Arbeiten reduziert wird. So können die Teams mit der Geschwindigkeit des Marktes auf die Anforderungen reagieren.

Es gibt einige grundlegende Konzepte, die umgesetzt werden müssen, damit DevOps wie geplant funktioniert:

* Abschaffen von etablierten Silos und Übergaben, die zu Blockaden und Einschränkungen führen, insbesondere in Fällen, in denen die Erfolgsbewertung eines Teams in direktem Widerspruch zu den Leistungskennzahlen (KPIs) eines anderen Teams steht.

* Implementieren einer einheitlichen Toolchain mit einer einzigen Anwendung, die es mehreren Teams ermöglicht, sich auszutauschen und zusammenzuarbeiten. So können die Teams ihre Arbeit beschleunigen und sich gegenseitig schnelles Feedback geben.

### Hauptvorteile:

Die Einführung einer DevOps-Kultur bringt einem Unternehmen zahlreiche Vorteile, vor allem in Bezug auf die betriebliche Effizienz, die schnellere Bereitstellung von Funktionen und die verbesserte Produktqualität. Zu den wichtigsten Vorteilen gehören:

Bessere Zusammenarbeit: Das Aufbrechen von Silos zwischen Entwicklungs- und Betriebsteams fördert den Zusammenhalt in der Arbeitsumgebung und führt zu einer besseren Kommunikation und Zusammenarbeit.

Erhöhte Effizienz: Die Automatisierung des Lebenszyklus der Softwareentwicklung reduziert manuelle Aufgaben, minimiert Fehler und beschleunigt die Lieferzeiten.

Kontinuierliche Verbesserung: DevOps fördert eine Kultur des kontinuierlichen Feedbacks. So können sich die Teams schnell anpassen und Verbesserungen vornehmen, um sicherzustellen, dass die Software die Bedürfnisse der Benutzer(innen) effektiv erfüllt.

Höhere Qualität und Sicherheit: Mit Praktiken wie kontinuierlicher Integration und Bereitstellung (CI/CD) und proaktiven Sicherheitsmaßnahmen sorgt DevOps dafür, dass die Software nicht nur schneller entwickelt wird, sondern auch hohe Qualitäts- und Sicherheitsstandards beibehält.

Schnellere Markteinführungszeit: Durch die Straffung der Entwicklungsprozesse und die Verbesserung der Zusammenarbeit im Team können Unternehmen die Gesamtzeit von der Konzeption bis zur Bereitstellung verkürzen und sich so einen Wettbewerbsvorteil auf den sich schnell entwickelnden Märkten verschaffen.