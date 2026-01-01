Integrierte Automatisierung und Richtliniendurchsetzung
Software Supply Chain Security
Mit intelligent orchestration schützen Teams und ihre KI-Agenten die Softwarelieferkette, bleiben Bedrohungen voraus und stellen sichere Software schneller bereit.
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Mehr mit GitLab erreichen
DevSecOps
GitLab ermöglicht es Teams, Geschwindigkeit und Sicherheit auszubalancieren durch Automatisierung der Software-Bereitstellung und Sicherung der End-to-End Software-Lieferkette.
Kontinuierliche Software-Compliance
Sicherheit in den DevSecOps-Lebenszyklus zu integrieren ist einfach mit GitLab.
Continuous Integration and Delivery
Software-Bereitstellung wiederholbar und auf Abruf gestalten