Integrierte Automatisierung und Richtliniendurchsetzung

Software Supply Chain Security

Mit intelligent orchestration schützen Teams und ihre KI-Agenten die Softwarelieferkette, bleiben Bedrohungen voraus und stellen sichere Software schneller bereit.

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End-to-End Software-Lieferkette sichern

Mehrere Angriffsflächen werden mit intelligent orchestration geschützt, einschließlich Code, Build, Abhängigkeiten und Release-Artefakte

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Code, Build, Release. Sicher.

Zero Trust etablieren

Identity and Access Management (IAM) ist einer der größten Angriffsvektoren in der Software-Lieferkette. Sicherer Zugang wird mit GitLab gewährleistet durch Authentifizierung, Autorisierung und kontinuierliche Validierung aller menschlichen und maschinellen Identitäten in der Umgebung.

Quellcode sichern

Sicherheit und Integrität des Quellcodes werden gewährleistet durch Verwaltung des Zugangs zum Code und der Art, wie Änderungen am Code überprüft und zusammengeführt werden.

  • Versionskontrolle, Code-Historie und Zugriffskontrolle für Quellcode etablieren

  • Automatisierte Code-Qualitätstests verwenden, um Performance-Auswirkungen von Änderungen zu analysieren

  • Review- und Genehmigungsregeln durchsetzen, um zu kontrollieren, was in die Produktion gelangt

  • Automatisierte Sicherheitsscans ausführen, um Schwachstellen vor dem Zusammenführen des Codes zu erfassen

  • Sicherstellen, dass Passwörter und sensible Informationen nicht im Quellcode enthalten sind durch automatisierte Secrets-Erkennung

  • Signierte Commits implementieren, um Entwickler(innen)-Identitätsmissbrauch zu verhindern

Abhängigkeiten sichern

Verifizierung, dass alle in Projekten verwendeten Open-Source-Abhängigkeiten keine bekannten Schwachstellen enthalten, aus vertrauenswürdigen Quellen stammen und nicht manipuliert wurden.

  • Automatisierte Generierung einer Software Bill of Materials zur Identifizierung der Projektabhängigkeiten

  • Automatische Identifizierung von Schwachstellen in verwendeter abhängiger Software durch automatisierte Software Composition Analysis

  • Lizenz-Compliance-Scans ausführen, um sicherzustellen, dass das Projekt Software mit Lizenzen verwendet, die den organisatorischen Richtlinien entsprechen

Build-Umgebungen sichern

Böswillige Akteure werden daran gehindert, schädlichen Code in den Build-Prozess einzuschleusen und Kontrolle über die von der Pipeline erstellte Software oder Zugang zu in der Pipeline verwendeten Secrets zu erlangen.

Release-Artefakte sichern

Angreifer(innen) werden daran gehindert, Schwächen im Design oder in Konfigurationen einer Anwendung auszunutzen, um private Daten zu stehlen, unbefugten Zugang zu Konten zu erlangen oder legitime Nutzer(innen) zu imitieren.

Illustration von 3 Porträts von Personen neben Produktvorteilen

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