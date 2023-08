Die erste Phase der digitalen Transformation besteht darin, die Ziele der digitalen Initiative festzulegen. Laut Gartner haben 96 % der Unternehmen bereits digitale Initiativen gestartet. Die digitale Transformation ist zum Standard geworden und steht bei den meisten CIOs ganz oben auf der Agenda. In Gesprächen mit Tausenden von kleinen, mittleren und großen Unternehmen haben wir herausgefunden, dass Unternehmen die digitale Transformation vor allem mit drei Zielen angehen:

Steigerung der betrieblichen Effizienz

Effizienzsteigerungen sind der Hauptgrund dafür, dass Unternehmen die digitale Transformation in Angriff nehmen. Ziel ist es, von manuellen, sich wiederholenden Aufgaben zu automatisierten, integrierten Lösungen überzugehen, um die betriebliche Effizienz und die Zufriedenheit der Entwickler(innen) zu steigern.

Bessere Produkte schneller liefern

Um die Konkurrenz zu überholen und abzuschütteln, nutzen Unternehmen die digitale Transformation, um bessere Kundenerlebnisse zu schaffen, mit dem Ziel, sowohl Kunden zu halten als auch neue Kunden zu gewinnen. Um dies zu erreichen, suchen Unternehmen nach Möglichkeiten, wie sie von isolierten, nicht abgestimmten Prozessen zu einem integrierten Prozess übergehen können, der es den Teams ermöglicht, besser zu kommunizieren und Wartezeiten und Übergaben zu vermeiden, um Produkte schneller an die Kunden zu liefern.

Sicherheits- und Konformitätsrisiken verringern

Die IDC-Umfrage „US DevOps Survey of Large Enterprise Organizations 2019“ hat ergeben, dass Sicherheit und Governance zu den drei größten Problemen von Unternehmen gehören und in den nächsten zwei bis drei Jahren die wichtigsten Investitionen darstellen. Die Notwendigkeit, das Sicherheitsrisiko zu verringern, sicherheitsbedingte Unterbrechungen zu reduzieren und Prüfungen zu vereinfachen, treibt Unternehmen dazu an, in die digitale Transformation zu investieren.

Sobald die treibenden Kräfte identifiziert sind, ist es wichtig sicherzustellen, dass du den Erfolg im Blick hast. Jedes dieser Ziele erfordert greifbare Geschäftsergebnisse, die gemessen werden können, um ein Vorher-Nachher-Szenario zu entwickeln.