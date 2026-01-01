GitLab bietet eine einheitliche Plattform mit einem Datenmodell, einer Bereitstellung und integrierten KI-Agenten für alle DevOps-, Sicherheits- und KI-Anwendungsfälle. Im Gegensatz zu Produktsammlungen, die separate Tools mit unterschiedlichen Release-Zyklen und Support-Verträgen bündeln, oder Lösungen, die deine Bereitstellungs- und KI-Modelloptionen einschränken, gibt dir GitLab vollständige Kontrolle: dein Kontext, deine Workflows, deine Leitlinien. Du kannst GitLab lokal, in jeder Cloud oder als verwalteten Service bereitstellen, mit LLM-Neutralität und benutzerdefinierten Sicherheitsrichtlinien.