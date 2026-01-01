Eine Plattform.

Intelligente Orchestrierung über den gesamten Lebenszyklus der Softwareentwicklung.

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Verwaltest du nur Tools oder stellst du Innovationen bereit?DevOps-Reifegrad ermittelnDevOps-Reifegrad ermitteln

Wichtigste Plattformfunktionen

DevOps

Vereinheitliche SDLC-Phasen als zentrale Single Source of Truth.

Ersatz für separate DevOps-Tools wie JIRA, GitHub, Jenkins, JFrog und Harness.

Sicherheit und Governance

Integriere richtliniengestützte Anwendungssicherheit in den SDLC.

Ersatz für separate Sicherheits- und Compliance-Tools wie Snyk und Veracode.

Mit GitLab Flex verbrauchen

Triff eine jährliche Verpflichtung und steuere deine Ausgaben für platzbasierte Lizenzen und verbrauchsbasierte Credits ohne erneute Beschaffung. Mehr über GitLab Flex erfahren

Orchestriere KI-Agenten in deinen Workflows

Integriere spezialisierte Agenten und agentische Workflows in jede Phase der Softwareentwicklung. Speziell entwickelte Agenten unterstützen bei Planung, Coding und Sicherheitsanalyse, während Flows komplexe Aufgaben automatisieren.

Erfahre mehr über die GitLab Duo Agent Platform
Orchestriere KI-Agenten in deinen Workflows

Spezialisierte Agenten

KI-basierte Assistenten, die dir bei der Erledigung von Aufgaben und der Beantwortung komplexer Fragen helfen.

Agentische Workflows

Kombiniere mehrere Agenten zu automatisierten Abläufen.

Enterprise Governance

Richtlinienkontrollen, Sichtbarkeit und flexible Bereitstellungsoptionen.

Erweiterbarkeit

Verbinde interne Systeme, Tools von Drittanbietern und selbstgehostete KI-Modelle.

Bereitstellung und Skalierung nach deinen Anforderungen

GitLab passt sich deinen Unternehmensleitlinien für Sicherheit, Compliance und Bereitstellung an. Wähle die Bereitstellungsoption, die deinen Anforderungen entspricht – von vollständiger Kontrolle mit Self-Managed-Instanzen bis zu vollständig isolierten Single-Tenant-Umgebungen, die von GitLab verwaltet werden.

Self-Managed

Stelle deine eigene Instanz überall bereit mit benutzergesteuerten Upgrades

GitLab.com

Multi-Tenant-SaaS mit den niedrigsten Infrastrukturkosten

GitLab Dedicated

Single-Tenant-SaaS, verwaltet von GitLab in deiner bevorzugten Cloud-Region mit privatem Netzwerk

GitLab Dedicated für Behörden

FedRAMP-Moderate-autorisierte Single-Tenant-SaaS auf AWS GovCloud (USA)

Neuerungen

Schau dir an, was wir gerade veröffentlicht haben

Erkunde die neuesten Funktionen, Verbesserungen und Fähigkeiten, die zu GitLab hinzugefügt wurden. Neue Funktionen werden monatlich hinzugefügt.

Baue GitLab mit deinen vorhandenen Tools aus

GitLab integriert sich mit führenden unabhängigen Softwareanbietern (ISVs) und Cloud-Plattformen, um einen DevSecOps-Stack zu erstellen, der deinen Anforderungen entspricht. Verbinde die Tools, die deine Teams bereits verwenden, während du die Modularität und Erweiterbarkeit beibehältst, die dein Unternehmen benötigt.

AWS-LogoGoogle CloudCursor-LogoPagerduty-LogoSlack-LogoJira-Logo

Verwaltest du nur Tools oder stellst du Innovationen bereit?

Wir haben ein Reifegrad-Framework entwickelt, das auf unserer Erfahrung bei der Zusammenarbeit mit branchenführenden Kunden basiert. Es bietet präskriptive Anleitungen für das rasche Durchlaufen der drei Reifegrade.

DevOps-Reifegrad ermitteln

Quiz von maximal 5 Minuten

Kund(inn)en stellen Software schneller bereit mit GitLab Premium

Slide 1 of 6
Die schnelleren Bereitstellungsmöglichkeiten, die GitLab bietet, tragen direkt zu unserem Geschäftswachstum bei. Kommunikationsdienstleister entscheiden sich für uns, weil wir Innovationen in der Geschwindigkeit liefern können, die ihre Märkte verlangen.
50%
schnellere Bereitstellungen
10 x
mehr Testszenarien

Daniel Costa Soares

Head of Software Automation and Support, Ericsson OSS/BSS

Fallstudie lesen
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Branchenführer vertrauen GitLab

GitLab zählt in allen DevOps-Kategorien zu den G2-Leadern.

G2 - Spring 2025 - Regional leader EMEAG2 - Spring 2025 - Grid LeaderG2 - Spring 2025 - Users love usG2 - Spring 2025 - Best meets requirementsG2 - Spring 2025 - Regional Leader APACG2 - Spring 2025 - Easiest to useG2 - Spring 2025 - Best usabilityG2 - Spring 2025 - Best results

GitLab belegt im Bericht „2025 Gartner® Critical Capabilities for DevOps Platforms“ Platz 1 in Sachen Cloud-Native Application Delivery, Platform Engineering, Agile Software Delivery und Regulated Delivery Use Cases.

Bericht lesen

GitLab wurde in „The Forrester Wave™: DevOps Platforms, Q2 2025“ zum „Leader“ gekürt

Bericht lesen

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Häufig gestellte Fragen