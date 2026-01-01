GitLab ist die Intelligent Orchestration Platform, auf der Softwareteams und ihre KI-Agenten im Flow bleiben, um ihre Innovationskapazität zu verstärken. Zusammen automatisieren sie wiederholte Aufgaben zur Planung, zum Erstellen, Sichern, Testen, Bereitstellen und Verwalten von Software. Mit GitLab verbringen Softwareteams weniger Zeit mit Koordinationsaufwand und mehr Zeit mit der nächsten großen Idee.