Dienstprogramme

GitHub Mirror and CI Action

Eine GitHub-Aktion, die alle Commits an GitLab spiegelt, GitLab CI auslöst und die Ergebnisse an GitHub zurückgibt. Sie stellt mittels einer aktiven Abfrage fest, ob die GitLab-Pipeline abgeschlossen ist, und wird so lange ausgeführt, bis die CI in GitLab abgeschlossen ist.