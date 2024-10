GitLab auf Google Cloud

GitLab lässt sich eng in die Software Supply Chain Security (S3C) von Google integrieren, um den Kontextwechsel zu reduzieren, die Bearbeitungszeiten zu verlängern und die Effizienz in jeder Phase des Softwareentwicklungsprozesses zu steigern. Von der Idee bis zur Produktion in der Google Cloud bietet die umfassende KI-basierte DevSecOps-Plattform von GitLab integrierte Lösungen für Planung, Quellcodeverwaltung, CI/CD sowie Überwachung und Berichterstellung für moderne Anwendungen.