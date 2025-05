Agentische KI ist eine Art von künstlicher Intelligenz, die hochentwickelte Sprachmodelle und linguistische Datenverarbeitung nutzt, um unabhängig zu handeln. Im Gegensatz zu herkömmlichen generativen KI-Tools, bei denen ständige menschliche Anweisung nötig ist, können diese Systeme Anfragen verstehen, Entscheidungen treffen und mehrstufige Pläne ausführen, um Ziele zu erreichen. Sie bewältigen komplexe Aufgaben, indem sie sie in umsetzbare Schritte unterteilen, und setzen adaptives Lernen ein, um ihren Ansatz zu verändern, wenn sie auf Schwierigkeiten treffen.

Die wahre Stärke liegt aber darin, dass auf diese Weise Multi-Agenten-Systeme erstellt werden können, in denen spezialisierte Agenten in agentischen Workflows zusammenarbeiten. So kann beispielsweise ein Agent Informationen recherchieren, während ein anderer Daten analysiert und ein dritter Inhalte erstellt – und all das koordiniert, um gemeinsam ein Projekt abzuschließen.

Für Automatisierung auf Enterprise-Niveau müssen diese autonomen Vorgänge sorgfältig eingerichtet werden und es sollte ein Governance-Framework entwickelt werden, das sicherstellt, dass die KI den strategischen Geschäftszielen entspricht und unter entsprechender Beaufsichtigung handelt.

Stell dir diese Technologie wie den Unterschied zwischen einem GPS vor, das dir nur Richtungsanweisungen gibt (das wäre die herkömmliche, generative KI) und einem KI-Assistenten, der deine Reise plant, deine Unterkünfte bucht und die Pläne unterwegs anpasst (agentische KI). Dies ist ein viel leistungsstärkeres Werkzeug für eine große Zahl an Herausforderungen.

Agentische KI verändert die Arbeitsweise von Unternehmen, weil sie selbstständig denken und handeln kann. Im Gegensatz zur herkömmlichen generativen KI, die einfach Anweisungen zur Erstellung von Inhalten befolgt, können diese fortschrittlichen Systeme unabhängig Entscheidungen treffen und komplexe Probleme ohne ständige Anleitung lösen. Unternehmen können mit weniger Beaufsichtigung mehr erreichen und so belastbare Abläufe entwickeln, die in Echtzeit auf sich ändernde Bedingungen reagieren.

KI-Tools sind intelligente, digitale Assistenten, die mithilfe von linguistischer Datenverarbeitung Menschen dabei helfen, Ziele zu erreichen und komplexe Aufgaben zu erledigen. Diese fortschrittlichen Tools können logisch denken, planen und sich an Dinge erinnern, sodass sie fundierte Entscheidungen treffen und sich an neue Situationen anpassen können. KI-Tools lernen aus Erfahrung: Im Laufe der Zeit verstehen sie immer besser, was die Benutzer(innen) brauchen, und können prognostizieren, wie sie sie am besten unterstützen können.