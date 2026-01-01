GitOps mit Schnelligkeit und Kontrolle
Infrastructure as Code auf einer Plattform für die Anwendungsbereitstellung, damit Teams und Agenten überprüfbare Umgebungen mit denselben Richtlinien bereitstellen.
Was ist GitOps?
GitOps ist ein strukturiertes Framework, das bewährte DevSecOps-Praktiken der Anwendungsentwicklung wie Versionskontrolle, Zusammenarbeit, Compliance und CI/CD systematisch auf die Infrastrukturautomatisierung und -verwaltung überträgt.
Warum GitLab für GitOps?
Fördere die Zusammenarbeit zwischen Infrastruktur-, Betriebs- und Entwicklungsteams. Stelle Software häufiger und mit größerer Sicherheit bereit und erhöhe gleichzeitig die Stabilität, Zuverlässigkeit und Sicherheit. GitLab vereint Versionskontrolle, Code Review und CI/CD mit der Integration Terraform und Vault für Infrastrukturautomatisierung im Agententempo.
Vorteile von GitLab
Quellcodemanagement, CI/CD und GitOps-Workflows teilen sich eine Steuerungsebene für die Infrastrukturautomatisierung. Darüber hinaus ermöglicht die Duo Agent Platform Teams, über den gesamten Lebenszyklus der Softwareentwicklung hinweg effizienter zu werden – ohne Abstriche bei der Governance.
Terraform hat sich zum Industriestandard für die Bereitstellung von Umgebungen entwickelt. GitLab kooperiert mit HashiCorp, um sicherzustellen, dass die Tools optimal zusammenarbeiten.
Von Goldman Sachs und Verizon bis hin zu Ticketmaster und Siemens vertrauen mehr große Unternehmen ihren Code GitLab an als jedem anderen Anbieter.
Funktionen
Git-basierte Versionskontrolle
Nutze die Git-Werkzeuge, die bereits als Schnittstelle für den Betrieb verwendet werden. Versioniere Infrastructure as Code zusammen mit Konfiguration und Richtlinien, um reproduzierbare Umgebungen zu schaffen. Bei Vorfällen kann zu der letzten bekannten funktionierenden Version zurückgekehrt werden, um die Zeit für die Wiederherstellung der Services zu senken.
Code Review
Verbessere die Codequalität, verbreite bewährte Methoden und fange Fehler ab, bevor sie live gehen – mit Merge Requests, die Threads verfolgen und auflösen, Inline-Vorschläge anwenden und asynchron mit Inline- und allgemeinen Thread-Kommentaren arbeiten.
Geschützte Branches und Umgebungen
Erlaube allen, mit gemeinsamen Repositorys zum Code beizutragen. Dabei kann eingeschränkt werden, wer in Umgebungen mit eindeutigen Berechtigungen für geschützte und nicht standardmäßige Branches bereitstellen darf.
CI/CD- und GitOps-Workflows
GitLab bietet ein leistungsstarkes und skalierbares CI/CD, das von Grund auf in dieselbe Anwendung wie die agile Planung und Quellcodeverwaltung integriert ist und somit eine nahtlose Erfahrung ermöglicht. GitLab umfasst statische und dynamische Tests von Infrastructure as Code, um Sicherheitslücken zu erkennen, bevor sie in die Produktion gehen. GitLab integriert Flux, um Pull-basierte GitOps-Workflows zu unterstützen.
Terraform-Integration
GitLab speichert die Terraform-Statusdatei sowie -Module und zeigt die Terraform-Planausgabe direkt im Merge Request an.
Überall bereitstellen
Von Containern und VMs bis hin zu Bare Metal – mit GitLab kann überall bereitgestellt werden. Nutze mehrere Clouds mit AWS, Azure, Google Cloud und mehr.
Wie GitLab GitOps ermöglicht
In der GitLab-Versionskontrolle als einzige Quelle der Wahrheit gespeichert.
mit der agilen Planung und dem Code Review von GitLab.
Für die Planung, Versionierung und Bereitstellung des Anwendungscodes – funktioniert auch für den Betriebscode.
Stimmt die Umgebungen mit dem SSoT in der Versionskontrolle ab.
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