GitLab für GitOps

Nutze die Git-Werkzeuge, die bereits als Schnittstelle für den Betrieb verwendet werden. Versioniere Infrastructure as Code zusammen mit Konfiguration und Richtlinien, um reproduzierbare Umgebungen zu schaffen. Bei Vorfällen kann zu der letzten bekannten funktionierenden Version zurückgekehrt werden, um die Zeit für die Wiederherstellung der Services zu senken.