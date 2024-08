Was ist CI/CD?

Die kontinuierliche Lieferung (Continuous Delivery) ist eine Praxis der Softwareentwicklung, die in Verbindung mit KI zur Automatisierung der Infrastrukturbereitstellung und der Anwendungsfreigabe dient.

Sobald der Code getestet und im CI-Prozess erstellt wurde, übernimmt CD in den letzten Phasen, um sicherzustellen, dass die Code-Pakete alles enthalten, was für eine Bereitstellung in jeder beliebigen Umgebung und zu jeder Zeit benötigt wird. CD kann alles umfassen, von der Bereitstellung der Infrastruktur bis zur Bereitstellung der Anwendung in der Test- oder Produktivumgebung.

Mit CD wird die Software so erstellt, dass sie jederzeit für die Produktion bereitgestellt werden kann. Dann kannst du die Bereitstellungen manuell auslösen oder zur kontinuierlichen Bereitstellung übergehen, bei der die Bereitstellung ebenfalls automatisiert wird.