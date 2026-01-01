Schnellere Bereitstellung. Absolut verlässlich.
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Deine intelligente Orchestrierungsplattform für DevSecOps
Entwickelt für deine Arbeitsweise
Schließe dich den über 50 Millionen Menschen an, die GitLab bereits verwenden.
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- GitLab Duo Agent Platform kennenlernen
Lege fest, wie Teams und KI-Agenten zusammenarbeiten
Passe Workflows für Entwicklung, Tests, Sicherheit und Bereitstellung an. Teams orchestrieren den Software-Lebenszyklus von oben, während KI-Agenten innerhalb dieses Zyklus sich wiederholende Aufgaben automatisieren und sich dabei an den von dir festgelegten Regeln und Leitlinien orientieren. Deine Agenten wandeln Tickets in Merge Requests um, beheben Sicherheitslücken und überprüfen Code – während dein Team die Kontrolle behält.
- Die Plattform erkunden
Dein End-to-End-DevOps-Prozess an einem Ort
Von der Planung über die Quellcodeverwaltung bis zu CI/CD – alles, was du brauchst, um Software schneller zu entwickeln und bereitzustellen, auf einer Plattform. Alle deine Daten – Projekte, Releases, Code – in einer einzigen Datenebene, damit dein Team und deine Agenten mit der Single Source of Truth arbeiten können.
- Mehr über Sicherheit erfahren
Integrierte Sicherheit statt nachträglich aufgesetzter Lösungen
Entwickle sichere Produkte mit weniger Sicherheitsprodukten. Konsolidiere Scanner wie SAST, SCA, Geheimniserkennung und DAST auf einer Plattform. Sicherheitsergebnisse erscheinen direkt in Merge Requests und IDEs. Wende Kontrollen für Compliance an und sammle automatisch auditbereite Nachweise in jeder Pipeline.
- Mehr über GitLab Flex lesen
Einmal festlegen, jederzeit anpassen – mit flexiblen Preisen
Unternehmen, die Preisflexibilität benötigen, können sich einmal jährlich festlegen und ihre Ausgaben ohne erneute Beschaffung auf Lizenzen pro Platz und nutzungsbasierte Credits verteilen.
Entwickelt für die Anforderungen deiner Branche
Jede Branche hat einzigartige Anforderungen an Sicherheit, Compliance und Bereitstellung. GitLab passt sich deiner regulatorischen Umgebung an und sorgt dafür, dass deine Teams jederzeit schnell arbeiten können.
Finanzdienstleistungen
Erfülle strenge regulatorische Anforderungen, ohne die Bereitstellungsgeschwindigkeit zu beeinträchtigen. Führe Audit-Trails, Zugriffskontrolle und umfassende Sicherheitstests durch.
Öffentlicher Sektor
Entwickle Software, die alle Sicherheitsstandards erfüllt. Bereitstellung in Air-Gapped-Umgebungen, Einhaltung aller örtlichen Compliance-Vorgaben und sichere Software durch Secure-by-Design-Prinzipien.
Telekommunikation
Skaliere Netzwerkinfrastruktur ohne Risiken. Unterstütze komplexe Bereitstellungs-Pipelines, strenge Verfügbarkeitsanforderungen und verteilte Edge-Umgebungen.
Automobilindustrie
Beschleunige den Software-Lebenszyklus in der Automobilindustrie. Automatisiere Compliance-Workflows für Sicherheitsstandards, beschleunige die Embedded-Entwicklung und koordiniere globale Teams.
Bildung
Befähige Studierende und Forschende, während du institutionelle Daten schützt. Wähle aus flexiblen Bereitstellungsoptionen und fördere die Forschungszusammenarbeit.
Luft- und Raumfahrt
Beschleunige die Entwicklung, von kritischer Firmware bis hin zu Kundenanwendungen. Halte Sicherheitsstandards ein, verfolge SBOMs und stelle Software in in Air-Gapped-Umgebungen bereit.
Mit den Pfeiltasten nach links und rechts durch die Zitate blättern. Auf Touch-Geräten wischen. Die automatische Wiedergabe wird angehalten, wenn du mit dem Mauszeiger darüberfährst oder den Fokus darauf richtest.
Zitat 1 von 5
„Die schnelleren Bereitstellungsfunktionen von GitLab tragen direkt zu unserem Geschäftswachstum bei. Kommunikationsdienstleister entscheiden sich für uns, weil wir Innovationen in der Geschwindigkeit liefern können, die ihre Märkte verlangen.“
Eine Plattform für Teams aller Größen
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Beginne noch heute, schneller zu entwickeln
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Entdecke, was dein Team mit der intelligenten Orchestrierungsplattform für DevSecOps erreichen kann.