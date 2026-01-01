Schnellere Bereitstellung. Absolut verlässlich.

Deine intelligente Orchestrierungsplattform für DevSecOps

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19.2

Neues bei GitLab

Mehr als 60 Verbesserungen in den Bereichen KI, Sicherheit und mehr

GitLab Duo

KI-basierte DevSecOps über den gesamten Lebenszyklus.

Integrierte Sicherheit

SAST, DAST und Compliance in jeder Pipeline.

Entwickelt für deine Arbeitsweise

Schließe dich den über 50 Millionen Menschen an, die GitLab bereits verwenden.

Warum GitLab?

  • Lege fest, wie Teams und KI-Agenten zusammenarbeiten

    Passe Workflows für Entwicklung, Tests, Sicherheit und Bereitstellung an. Teams orchestrieren den Software-Lebenszyklus von oben, während KI-Agenten innerhalb dieses Zyklus sich wiederholende Aufgaben automatisieren und sich dabei an den von dir festgelegten Regeln und Leitlinien orientieren. Deine Agenten wandeln Tickets in Merge Requests um, beheben Sicherheitslücken und überprüfen Code – während dein Team die Kontrolle behält.

    GitLab Duo Agent Platform kennenlernen
    Agent Platform

  • Dein End-to-End-DevOps-Prozess an einem Ort

    Von der Planung über die Quellcodeverwaltung bis zu CI/CD – alles, was du brauchst, um Software schneller zu entwickeln und bereitzustellen, auf einer Plattform. Alle deine Daten – Projekte, Releases, Code – in einer einzigen Datenebene, damit dein Team und deine Agenten mit der Single Source of Truth arbeiten können.

    Die Plattform erkunden
    Produkt-Screenshot von GitLab Duo, auf dem ein Merge Request geprüft und Verbesserungsvorschläge gemacht werden

  • Integrierte Sicherheit statt nachträglich aufgesetzter Lösungen

    Entwickle sichere Produkte mit weniger Sicherheitsprodukten. Konsolidiere Scanner wie SAST, SCA, Geheimniserkennung und DAST auf einer Plattform. Sicherheitsergebnisse erscheinen direkt in Merge Requests und IDEs. Wende Kontrollen für Compliance an und sammle automatisch auditbereite Nachweise in jeder Pipeline.

    Mehr über Sicherheit erfahren
    Produkt-Screenshot des Dashboards für den Sicherheitslückenbericht, auf dem die Schweregrade der Probleme dargestellt sind

  • Einmal festlegen, jederzeit anpassen – mit flexiblen Preisen

    Unternehmen, die Preisflexibilität benötigen, können sich einmal jährlich festlegen und ihre Ausgaben ohne erneute Beschaffung auf Lizenzen pro Platz und nutzungsbasierte Credits verteilen.

    Mehr über GitLab Flex lesen
    Illustration von GitLab Flex mit einer einzigen jährlichen Festlegung für Lizenzen pro Platz und nutzungsbasierte Credits

Entwickelt für die Anforderungen deiner Branche

Jede Branche hat einzigartige Anforderungen an Sicherheit, Compliance und Bereitstellung. GitLab passt sich deiner regulatorischen Umgebung an und sorgt dafür, dass deine Teams jederzeit schnell arbeiten können.

Finanzdienstleistungen

Erfülle strenge regulatorische Anforderungen, ohne die Bereitstellungsgeschwindigkeit zu beeinträchtigen. Führe Audit-Trails, Zugriffskontrolle und umfassende Sicherheitstests durch.

Öffentlicher Sektor

Entwickle Software, die alle Sicherheitsstandards erfüllt. Bereitstellung in Air-Gapped-Umgebungen, Einhaltung aller örtlichen Compliance-Vorgaben und sichere Software durch Secure-by-Design-Prinzipien.

Telekommunikation

Skaliere Netzwerkinfrastruktur ohne Risiken. Unterstütze komplexe Bereitstellungs-Pipelines, strenge Verfügbarkeitsanforderungen und verteilte Edge-Umgebungen.

Automobilindustrie

Beschleunige den Software-Lebenszyklus in der Automobilindustrie. Automatisiere Compliance-Workflows für Sicherheitsstandards, beschleunige die Embedded-Entwicklung und koordiniere globale Teams.

Bildung

Befähige Studierende und Forschende, während du institutionelle Daten schützt. Wähle aus flexiblen Bereitstellungsoptionen und fördere die Forschungszusammenarbeit.

Luft- und Raumfahrt

Beschleunige die Entwicklung, von kritischer Firmware bis hin zu Kundenanwendungen. Halte Sicherheitsstandards ein, verfolge SBOMs und stelle Software in in Air-Gapped-Umgebungen bereit.

„Die schnelleren Bereitstellungsfunktionen von GitLab tragen direkt zu unserem Geschäftswachstum bei. Kommunikationsdienstleister entscheiden sich für uns, weil wir Innovationen in der Geschwindigkeit liefern können, die ihre Märkte verlangen.“

Daniel Costa Soares

Daniel Costa Soares

Head of Software Automation and Support

Eine Plattform für Teams aller Größen

13-mal
schnellere Sicherheitsscans
CACI-Unternehmenslogo
20-fache
Verringerung der Pipeline-Ausführungszeit mit GitLab
Intuitive Machines-Unternehmenslogo
100
Stunden weniger Ausfallzeit für Entwickler(innen) pro Monat
Ally Financial-Unternehmenslogo
6-mal
schnellere Markteinführung
Deutsche Telekom-Unternehmenslogo
17%
Anstieg der Zufriedenheit der Entwickler(innen)
Agoda-Unternehmenslogo
97%
Verringerung des Zeitaufwands für die Fehlerbehebung
Sigma Defense-Unternehmenslogo
80-mal
schnellere CI-Pipeline-Builds
Lockheed Martin-Unternehmenslogo
30%
der Sicherheitslücken früher im SDLC gefunden
CARFAX-Unternehmenslogo
4 Stunden
Zeiteinsparung pro Engineer und Woche
HackerOne-Unternehmenslogo
82%
Verringerung der Bearbeitungszeit
Radio France-Unternehmenslogo
50%
schnellere Erkennung von Sicherheitslücken
Cube-Unternehmenslogo

Beginne noch heute, schneller zu entwickeln

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