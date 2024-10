Vor der Migration von CACI zur DevSecOps-Lösung von GitLab mussten sich die Teams mit einer Vielzahl von uneinheitlichen und teuren Tools im gesamten Unternehmen herumschlagen. Diese Komplexität wurde nun reduziert, indem einige der Tools entfernt wurden.

Indem die Toolchain des Unternehmens abgespeckt wurde, konnte man laut Kurowski die Lizenzkosten senken. Außerdem wird weniger Zeit für die Verwaltung der Tools aufgewendet und man kann mehr Zeit in die Entwicklung von Software stecken. Er erläutert auch, dass die Teams produktiver sind, Projekte viel schneller veröffentlichen und Spitzen bei der Nachfrage einfacher bewältigt werden können. Er sagt, dass auch Schulungen vereinfacht wurden, Updates reibungsloser und schneller verlaufen und das Projektmanagement besser mit der Codeentwicklung abgestimmt ist. Auch Patches erfolgen jetzt mit keiner oder nur wenig Ausfallzeit.

Softwareentwickler(innen), die auf einer gemeinsamen Plattform arbeiten, können nun einfach zwischen Projekten wechseln, um Spitzen bei der Kundennachfrage zu decken. „Dadurch wird sichergstellt, dass Kund(inn)en schnell Zugang zu Top-Talenten in der Softwareentwicklung haben“, sagt Kurowski.

Dank der Plattform konnte auch eine Dokumentation erstellt werden, die „um Welten besser“ ist als das, was vorher produziert wurde, so Craft. Dies liegt vor allem daran, dass die Plattform eine starke Zusammenarbeit innerhalb und zwischen DevSecOps-Teams ermöglicht. Die Teammitglieder haben nun nämlich bessere Sichtbarkeit in Projekten und können Verantwortung teilen, indem Notizen zu Problemen, Lösungen und Best Practices geteilt werden.