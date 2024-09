Siemens wurde 1847 als „Hinterhof-Maschinenwerkstatt“ in Berlin gegründet. Die Siemens AG mit Sitz in Berlin und München ist ein globaler Technologieriese, der seit über 170 Jahren für technische Exzellenz, Innovation, Qualität, Zuverlässigkeit und Internationalität steht. Das weltweit tätige Unternehmen ist auf intelligente Infrastruktur für Unternehmen, dezentrale Energiesysteme und Automatisierung und Digitalisierung in der Prozess- und Fertigungsindustrie spezialisiert.

Siemens bringt die digitale und die physische Welt zusammen, um den Kund(inn)en und der Gesellschaft zu helfen. Mit Mobility, einem führenden Anbieter von intelligenten Mobilitätslösungen für den Schienen- und Straßenverkehr prägt Siemens den Weltmarkt des Personen- und Güterverkehrs mit. Über die Mehrheitsbeteiligung am börsennotierten Unternehmen Siemens Healthineers ist Siemens zudem ein weltweit führender Anbieter von Medizintechnik und digitalen Gesundheitsdiensten.

Darüber hinaus hält Siemens eine Minderheitsbeteiligung an Siemens Energy, einem weltweit führenden Unternehmen für Stromübertragung und -erzeugung, das seit 28. September 2020 an der Börse notiert ist. Im Geschäftsjahr 2019, das am 30. September 2019 endete, erzielte die Siemens Group einen Umsatz von 58,5 Milliarden € und einen Gewinn von 5,6 Milliarden €. Das Unternehmen beschäftigte mit Stichtag 30. September 2019 in seinen weltweiten Niederlassungen rund 295.000 Mitarbeitende.