Ao adotar completamente a plataforma única do GitLab, a FullSave conseguiu melhorar a comunicação, a colaboração e a eficiência no desenvolvimento e na implantação. Tudo isso facilitou todo o ciclo de vida do desenvolvimento de software.

Uma das maiores melhorias que a equipe da FullSave observou foi na velocidade de desenvolvimento e implantação. Antes de expandir o uso do GitLab, eles geralmente implantavam apenas duas ou três vezes por mês. Agora, eles implantam software várias vezes ao dia, e essas implantações são muito mais limpas. Antes, muitas implantações eram feitas manualmente. Agora, com a automação de implantação do GitLab, houve uma redução notável nos erros, e o tempo de implantação foi reduzido de duas a três horas para poucos minutos.

A expansão do uso do GitLab:

Diminuiu problemas e erros de integração

Melhorou a qualidade do software

Aumentou a produção de código

Simplificou os processos e fluxos de trabalho de desenvolvimento de software

Permitiu que a FullSave conquistasse a certificação ISO 27001, exigida por alguns de seus clientes

Facilitou a colaboração

Ajudou a equipe a planejar e criar roadmaps e quadros personalizados

A empresa teve muitos benefícios ao lidar com tantas partes do ciclo de vida do software em uma única plataforma, em vez de depender de uma cadeia de ferramentas complexa. A solução completa do GitLab dá autonomia aos desenvolvedores da FullSave e oferece visibilidade dos projetos e de como estão progredindo, para que os membros da equipe possam ver como estão e como podem contribuir.

Com uma maior colaboração e eficiência no trabalho dos desenvolvedores, os membros da equipe agora têm mais tempo para criar mais produtos de software ainda melhores e com maior segurança. Para uma equipe pequena como a da FullSave, isso significa conseguir manter mais projetos porque usam o GitLab.