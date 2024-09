Hoje, a plataforma code.siemens.com tem sua infraestrutura de TI na AWS. Não há mais a necessidade de ter uma "computação de sucata", pois a code.siemens.com se tornou um serviço totalmente estabelecido, apoiado por uma vasta comunidade de desenvolvedores internos disponibilizados pela divisão de tecnologia da Siemens.

A infraestrutura evoluiu para uma configuração extremamente otimizada e sofisticada, com uma grande quantidade de instâncias do EC2, todas gerenciadas como Infraestrutura como Código. Soluções SaaS como S3, RDS, ElastiCache, EFS e ELB também são utilizadas, visto que podem ser substituídas por soluções de código aberto padrão para minimizar a dependência de fornecedores. O GitLab é hospedado na AWS, juntamente com seus serviços de apoio, como os runners de CI do GitLab, além de ferramentas de monitoramento, registro, relatórios de falhas, entre outras. Desde a adoção do GitLab, a Siemens já superou a marca de 38 milhões de compilações de CI. "Se você faz parte da Siemens, tem diferentes repositórios com os quais pode colaborar. Realmente nos esforçamos para incorporar a cultura de código aberto e, até agora, tivemos muito sucesso. Com a CI/CD, executamos um milhão e meio de compilações por mês. Toda a cultura mudou completamente", disse Huser.

Com o GitLab, a Siemens economiza tempo e dinheiro, pois não há necessidade de manter patches locais ou aplicar correções manualmente. A equipe da code.siemens.com segue um fluxo de trabalho que prioriza o upstream ("upstream first"). "Não usamos patches. Implantamos apenas versões upstream, nada mais. Se precisarmos de novos recursos, nós os propomos no projeto hospedado no GitLab. Não aplicamos patches à nossa instância", afirmou Roger Meier, Especialista Principal e Responsável pelo Serviço da code.siemens.com na Siemens IT. "Assim que são mesclados no upstream, implantamos a próxima versão. Fazemos isso todo mês, com cerca de quatro implantações em produção por mês."

A plataforma code.siemens.com é gerenciada por uma equipe de apenas oito pessoas distribuídas em quatro países, trabalhando de maneira altamente ágil. Todos os membros da equipe adotam uma abordagem de código aberto. Eles orientam, apoiam e guiam a comunidade interna de desenvolvedores, além de gerenciar toda a infraestrutura e aplicação. Também usam o GitLab diariamente para gerenciar todas as suas atividades. Todos os membros da equipe contribuem e/ou mantêm diversos projetos de código aberto, ao mesmo tempo em que oferecem um serviço confiável para toda a comunidade de desenvolvedores da Siemens, com o objetivo de aumentar a satisfação desses profissionais.

A colaboração ocorre em toda a empresa, com mais de 40.000 usuários do GitLab e potencial para expansão. O GitLab ajuda a Siemens a garantir capacidade de ajuste de escala internamente e oferecer oportunidades de desenvolvimento junto aos clientes. "Nossos clientes e desenvolvedores só querem um serviço confiável que esteja sempre funcionando", acrescentou Meier.

As equipes da Siemens contribuem muito com o GitLab, com mais de 150 solicitações de merge integradas ao GitLab. Além disso, Huser e Meier são GitLab Heroes e foram selecionados como GitLab MVPs. As equipes não apenas usam a plataforma DevOps, mas também se orgulham de serem tão experientes que não precisam recorrer a uma equipe de suporte do GitLab. "Desde o início, discutimos todas as nossas ideias e tornamos nosso roadmap visível para qualquer pessoa que trabalhe na empresa. É essencial praticar o que se prega. E, claro, focar nos seus clientes: de desenvolvedores, para desenvolvedores", disse Meier.