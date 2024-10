As equipes de engenharia e arquitetura da Hilti agora usam o GitLab para SCM, CI/CD e painéis de segurança compatíveis com sua pilha de tecnologia. Com o GitLab, eles conseguiram criar softwares internamente e em um ritmo mais acelerado do que se tivessem usado um conjunto complicado de ferramentas. A facilidade de integração permite que as equipes trabalhem com Jira, Docker e Amazon Web Services (AWS). Todos os serviços integrados ao GitLab, incluindo artefatos de compilação e runners, são executados na AWS e implantados em um cluster do Kubernetes.

"O GitLab fez um ótimo trabalho com o código-fonte, permitindo receber feedback diretamente após abrir uma solicitação de merge ou fazer um comentário ou envio por push", disse Widerin. "O que quero dizer é que você não precisa desenvolver tudo isso por conta própria. O GitLab é disponibilizado em um pacote, como uma suíte, e vem com um programa de instalação muito sofisticado. E então, de alguma forma, funciona. Isso é muito bom se você é uma empresa que só quer colocá-lo em operação." Com o GitLab, os ciclos de feedback foram reduzidos em 50%, passando de 6 para 3 dias, oferecendo maior eficiência e colaboração.

Os membros da equipe apreciam que o pipeline esteja diretamente integrado ao código-fonte, permitindo obter feedback imediato da solicitação de merge, incluindo os resultados da análise de segurança. "As pessoas realmente gostam de ter um ponto central onde podem fazer login e ver todos os diferentes microsserviços e componentes enquanto trabalham, mesmo com aplicativos móveis e interfaces web", acrescentou Widerin. As verificações de código aumentaram significativamente, passando de seis vezes a cada três meses para duas vezes por semana, mantendo assim a alta qualidade.

As velocidades de implantação aumentaram, pois agora as equipes de desenvolvimento e teste têm propriedade do código e conseguem detectar vulnerabilidades com antecedência. Os tempos de implantação diminuíram de uma média de três horas para apenas 15 minutos com o GitLab. Agora, eles têm orientações claras sobre o que é aceitável para qualquer lançamento em relação à severidade das vulnerabilidades no código. "Conseguimos remediar descobertas críticas mais rapidamente, e as equipes têm um pouco mais de estabilidade, pois não precisam apagar incêndios antes do lançamento (...) Isso nos ajuda a dar a eles uma visão geral de onde estão para que não tenham retrabalho após a conclusão de um sprint", disse Hauser.