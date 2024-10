Die Engineering- und Architekturteams von Hilti verwenden GitLab jetzt für SCM, CI/CD sowie Sicherheitsdashboards, die mit ihrem Technologie-Stack kompatibel sind. Mit GitLab konnten sie Software intern erstellen, und dies schneller, als wenn sie ein kompliziertes Toolset verwendet hätten. Dank der unkomplizierten Integration sind Teams in der Lage, mit Jira, Docker und Amazon Web Services (AWS) zu arbeiten. Alle in GitLab integrierten Dienste, einschließlich Build-Artefakte und Runner, werden auf AWS ausgeführt und in einem Kubernetes-Cluster bereitgestellt.

„GitLab hat mit dem Quellcode wirklich großartige Arbeit geleistet, um direkt nach dem Öffnen des Merge Requests oder nach einem Kommentar oder Push Feedback zu geben“, sagte Widerin. „Damit meine ich, dass man all dies im Grunde nicht selbst entwickeln muss. GitLab ist wie eine Suite gebündelt und wird mit einem sehr ausgeklügelten Installationsprogramm ausgeliefert. Und dann funktioniert es einfach wie von Zauberhand. Das ist sehr schön für Unternehmen, die Software einfach nur zum Laufen bringen möchten.“ Mit GitLab haben sich die Feedbackschleifen um 50 % von 6 auf 3 Tage verkürzt, was zu mehr Effizienz und Zusammenarbeit beiträgt.

Die Teammitglieder wissen zu schätzen, dass die Pipeline direkt in den Quellcode integriert ist und sie sofortiges Feedback aus dem Merge Request erhalten können, einschließlich der Ergebnisse von Sicherheitsscans. „Den Benutzer(innen) gefällt es wirklich, dass es einen zentralen Ort gibt, an dem sie sich anmelden und all die verschiedenen Microservices und Komponenten sehen können, während sie arbeiten, selbst in mobilen Apps und in der Web-Bedienoberfläche“, fügte Widerin hinzu. Die Codeüberprüfungen wurden deutlich von sechs Mal alle drei Monate auf zweimal pro Woche gesteigert, wodurch die hohe Qualität erhalten bleibt.

Die Bereitstellungsgeschwindigkeit hat sich erhöht, da Entwicklungs- und Testteams jetzt die Code-Eigentümer sind und im Voraus erkennen können, ob Schwachstellen vorhanden sind. Die Bereitstellungszeiten sind mit GitLab von durchschnittlich drei Stunden auf nur 15 Minuten gesunken. Benutzer(innen) wissen jetzt genau, was sie für jede Version in Bezug auf den Schweregrad der Schwachstellen innerhalb des Codes akzeptieren. „Wir können kritische Punkte schneller beheben und die Teams gewinnen etwas mehr Stabilität, da sie vor dem Release keine Brände löschen müssen … Dies hilft uns dabei, ihnen einen Überblick darüber zu geben, wo sie stehen, damit sie nach dem Sprint nicht nacharbeiten müssen“, erläuterte Hauser.