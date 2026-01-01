Quellcodeverwaltung
Quellcodeverwaltung für Menschen und Agenten
Stelle mit Quellcodeverwaltung der nächsten Generation vertrauenswürdige Änderungen schneller bereit.
Quellcodeverwaltung für agentische Bereitstellung
Git-basierte Workflows, intelligent orchestriert. Teams und Agenten arbeiten auf einer Plattform zusammen – mit Schnelligkeit, Kontrolle und einem vollständigen Audit-Trail.
Stärke die Produktivität mit sicheren, einfach erstellbaren Remote-Entwicklungsumgebungen, wo Entwickler(innen) und ihre Agenten mit demselben Repo-Kontext arbeiten können.
Agenten führen rund um die Uhr Merges durch. Dein Repo hält mit.
Quellcodeverwaltung der nächsten Generation für Git auf Maschinenniveau. Entwickelt für Änderungen im Agententempo auf derselben Plattform wie modernes SCM.
Einstieg mit bewährtem SCM: Merge Requests, Reviews und Richtlinien regulieren bereits Menschen und Agenten. In der nächsten Generation wird diese Grundlage für einen höheren Agentendurchsatz erweitert.
Eine Plattform für alle Modi: Manuelle Arbeit, agentische Assistenz und autonome Arbeit teilen sich ein Datenmodell und eine Sicherheitsgrenze.
Repos gepaart mit Bereitstellung im Agententempo: Merges auf Maschinenniveau benötigen Pipelines und Standards, die alles im grünen Bereich halten, wenn das Agentenvolumen steigt.
Governance für agentische Änderungen: Code-Eigentümer(innen), Approvalregeln und Sicherheitsscans gelten für agentische Merge Requests genauso wie für menschliche.
Steigerung der betrieblichen Effizienz
Beschleunige die Amortisation durch die Integration aller DevSecOps-Phasen in eine einzige Plattform mit einheitlichem Datenspeicher.
Git-basiertes Repository: Menschen und Agenten arbeiten mit einer lokalen Kopie und profitieren von schnellem Branching und paralleler Entwicklung.
Branching im großen Maßstab: Branches erstellen und zusammenführen, ohne sich gegenseitig zu blockieren – so bleibt der Weg von der Idee bis zur Auslieferung schnell, auch wenn Agenten die Zahl der Commits vervielfachen.
DORA-Metriken: Dank einer höheren Geschwindigkeit im DevOps-Lebenszyklus können sich Entwickler(inne)n auf die wirklich wichtige Arbeite konzentrieren.
Wertstrommanagement: Visualisiere deinen gesamten DevSecOps-Arbeitsablauf, identifiziere und behebe Ineffizienzen und ergreife Maßnahmen, um eine größtmögliche Wertschöpfung zu erzielen.
Jede Änderung vor dem Merge absichern
Schaffe eine kontrollierte Basis für die Quellcodeverwaltung, die Code, Geheimnisse und Benutzerdaten schützt – für menschliche und agentische Mitwirkende.
Merge Requests: Verfolge, überprüfe und genehmige Codeänderungen und lege erforderliche Genehmigungen für Merge Requests fest, um besser kontrollieren zu können, wer Code pushen und zusammenführen darf.
Zugriffskontrollen und Sicherheitsleitlinien: Passe Berechtigungsstufen granular oder verkettet an – mit einer einfachen Verwaltung über die UI oder als Code.
Compliance-Pipelines: Stelle sicher, dass wichtige Richtlinien durchgesetzt werden, von standardmäßigen regulatorischen Kontrollen bis hin zum eigenen Richtlinien-Framework.
Audit Events: Visualisiere einen umfassenden Verlauf von Audit-Events auch für sehr relevante und sensible Aktionstypen.
Erkennung von Geheimnissen: Schütze Geheimnisse vor dem Durchsickern, mit Unterstützung für Pre-Receive-Erkennung von Geheimnissen und integriertem Post-Commit-Geheimnis-Scanning.
Entwickler(innen) und Agenten im Flow halten
Ermögliche Teams und Stakeholdern die einfache Kommunikation, Mitwirkung und effiziente Zusammenarbeit.
Code-Review-Workflow: Automatisiere, verfolge und melde Code-Reviews und identifiziere Workflow-Verbesserungen mit Code-Review-Analysen.
Web IDE: Leiste ganz einfach direkt über deinen Browser einen Beitrag – mit allem, was du brauchst, dank einer voll ausgestatteten integrierten Entwicklungsumgebung (IDE).
Merge-Trains: Sorge dafür, dass dein Hauptzweig auf dem neuesten Stand bleibt und die Entwickler(innen) effektiv zusammenarbeiten.
Remote-Entwicklungsworkflows: Erstelle konsistente On-Demand-Umgebungen, die mit den neuesten stabilen Bibliotheken und Abhängigkeiten vorkonfiguriert sind, für einfaches Onboarding, Projektstarts, Mitwirkung und Sicherheit.
Wir haben uns für GitLab entschieden, um die Art und Weise, wie wir Software entwickeln und erstellen, schnell zu überdenken und zu verändern, ohne Abstriche bei der Sicherheit. So fördern wir unser agiles Softwareentwicklungsgeschäft.
Ressourcen
Anleitungen und Erkenntnisse für Teams, die die Quellcodeverwaltung modernisieren
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