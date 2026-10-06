01Autorisieren
Zweck
Wer und was darf handeln – und in welchem Rahmen?
Jede Person, jeder Agent und jeder Dienst hat eine bekannte oder zusammengesetzte Identität, einen benannten Owner und Zugriff, der auf die jeweilige Aufgabe beschränkt ist.
Beispielkontrollen
- AgenteninventarJeder Agent, jede Integration und jedes Dienstkonto ist bekannt und hat einen OwnerAI Catalog
- AgentenidentitätJede Agentenaktion lässt sich auf den Agenten und den Menschen zurückführen, der sie ausgelöst hatComposite Identity
- Secrets-VerwaltungZentralisiert, nach dem Least-Privilege-Prinzip, rotiert und widerrufbar – mit festgelegtem Geltungsbereich und festgelegter Lebensdauer für jede AnmeldeinformationGitLab Secrets Manager