Unser Ansatz, Vertrauen in eine Flotte von Agenten aufzubauen, beginnt bei der Software-Fabrik, in der sie arbeiten. Sicherheit ist in jede Stufe eingebettet, sodass Agenten unter Kontrollen arbeiten, die sie nicht umgehen können. Autonomie wird nicht gewährt, sondern verdient – Stufe für Stufe.

Fünf Stufen auf einem Fundament aus Richtlinien, Audit und Verantwortung legen fest, was jeder Agent nachweisen muss. Je mehr ein Agent nachweist, desto mehr Autonomie erhält er.