Proteja sua fábrica de software

O GitLab Security

Standard

As organizações estão migrando para um mundo em que os agentes desenvolvem software sem um humano em cada passo. O GitLab Security Standard mostra como chegar lá com segurança: fundamentos de segurança que fortalecem a fábrica de software e etapas em que os agentes conquistam autonomia.

v1.0Publicado em 6 de outubro de 2026