01Autorizar
Propósito
Quem e o que pode agir, e dentro de quais limites?
Cada pessoa, agente e serviço tem uma identidade conhecida ou composta, um responsável nomeado e acesso limitado à tarefa em questão.
Exemplos de controles
- Inventário de agentesCada agente, integração e conta de serviço é conhecido e tem um responsávelCatálogo de IA
- Identidade do agenteCada ação de um agente pode ser rastreada até o agente e a pessoa que a acionouIdentidade composta
- Gerenciamento de segredosCentralizado, com privilégio mínimo, rotacionado e revogável, com escopo e vida útil definidos para cada credencialGitLab Secrets Manager