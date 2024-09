Atualmente, os recursos de IA do GitLab são alimentados por um conjunto diversificado de modelos, o que nos permite atender a vários casos de uso e oferecer flexibilidade aos nossos clientes. Ao contrário de outras plataformas de DevOps, o GitLab não está vinculado a um único provedor de modelos por design. Usamos modelos base do Google e do Anthropic.

O Plano de Continuidade de IA do GitLab descreve com transparência o nosso processo de seleção de novos fornecedores de IA e como pretendemos lidar com eventuais mudanças significativas nas práticas de uso de dados dos clientes por parte de nossos fornecedores.