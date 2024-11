Certification SOC

GitLab maintient à jour les rapports SOC 2 de type 2 et SOC 3 en lien avec les critères de sécurité, de confidentialité et de disponibilité des services de confiance pour GitLab.com. GitLab maintient à jour un rapport SOC 2 de type 2 en lien avec les critères de sécurité, de confidentialité et de disponibilité des services de confiance pour GitLab Dedicated.