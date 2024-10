GitLab sur Google Cloud

Découvrez les solutions conjointes GitLab et Google Cloud En tant que Partenaire technologique de Google Cloud pour l'année 2023 pour la catégorie DevOps, Développement d'applications, GitLab donne à des clients communs les moyens de développer des applications sécurisées et de qualité plus rapidement, améliorant ainsi la productivité à chaque étape du cycle du développement logiciel (SDLC). GitLab s'intègre à Google Cloud et tire parti des modèles d'IA générative de Google Cloud pour fournir aux clients des fonctionnalités alimentées par l'IA à chaque étape du cycle du développement logiciel, suivant une approche axée sur la confidentialité qui ne compromet pas les bonnes pratiques de sécurité.

Google Kubernetes Engine (GKE) GKE est le service Kubernetes géré de Google, conçu pour automatiser le déploiement, la mise à l'échelle et la gestion des applications Linux et Windows conteneurisées. Avec l'intégration GKE de GitLab, les équipes peuvent rapidement provisionner de nouveaux clusters GKE ou importer des clusters existants en quelques clics. Tirez parti de la fonctionnalité Auto DevOps de GitLab pour faciliter le déploiement de charges de travail de conteneurs sur GKE en utilisant des processus d'intégration continue et de déploiement continu (CI/CD). En savoir plus

Anthos Anthos est une plateforme d'applications moderne qui offre une expérience de développement et d'exploitation cohérente pour les environnements sur site et dans le cloud. GitLab prend en charge GKE On Premise (GKE-OP), CloudRun pour Anthos et Anthos Configuration Management pour l'optimisation des workflows en plus de la plateforme de gestion d'infrastructure unifiée d'Anthos. De plus, GitLab prend en charge GKE sur site pour les clients cloud hybride. Ainsi, GitLab avec Anthos offre aux entreprises cohérence et évolutivité dans des environnements hétérogènes. En savoir plus

Cloud Run Cloud Run est une plateforme sans serveur entièrement gérée qui met automatiquement à l'échelle les conteneurs stateless et élimine les tâches de gestion de l'infrastructure. Déployez vers Cloud Run avec l'architecture serverless de GitLab : un workflow CI/CD complet pour créer et tester des applications sans serveur. Avec GitLab pour Cloud Run, les équipes peuvent, depuis une même interface utilisateur, rationaliser et simplifier la gestion sans serveur sur n'importe quelle infrastructure (Knative, Cloud Run, Cloud Run pour Anthos, etc.). En savoir plus

Google Compute Engine Google Compute Engine (GCE) fournit des machines virtuelles configurables et très performantes qui fonctionnent dans les centres de données de Google. Le processus CI/CD de GitLab permet de livrer des applications en les déployant sur des machines virtuelles, qui servent de cibles de déploiement. Avec GitLab, vous migrez les charges de travail traditionnelles non conteneurisées vers le cloud. Commencez par installer GitLab sur une seule instance GCE ou dans une architecture haute disponibilité. Google Compute Engine

Google App Engine

Google Cloud Functions Google Cloud Functions (GCF) est la plateforme de calcul sans serveur alimentée par les événements de Google Cloud. Stockez votre code dans les fonctionnalités de gestion du code source de GitLab et déployez-le directement en tant que fonctions cloud via le processus CI/CD de GitLab. Donnez à vos équipes les moyens d'adopter GCP pour une architecture cloud-native davantage basée sur les événements avec GitLab et GCF, par exemple en automatisant le développement des fonctions Firebase et Cloud. En savoir plus