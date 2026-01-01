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19.2

Nouveautés de GitLab

+60 améliorations dans les domaines de l'IA, de la sécurité et plus encore.

GitLab Duo

La plateforme DevSecOps alimentée par l'IA tout au long du cycle de développement logiciel.

Sécurité intégrée

SAST, DAST et conformité dans chaque pipeline.

Améliorez votre façon de travailler

Plus de 50 millions de personnes utilisent déjà GitLab.

Pourquoi utiliser GitLab ?

  • Définissez la collaboration entre équipes et agents d'IA

    Personnalisez vos workflows de développement, de test, de sécurité et de déploiement. Les équipes orchestrent et supervisent le travail, tandis que les agents d'IA exécutent et automatisent les tâches répétitives selon vos règles et garde-fous. Vos agents transforment les tickets en merge requests, corrigent les vulnérabilités et examinent le code, sous la supervision de votre équipe.

    Découvrir GitLab Duo Agent Platform
    GitLab Duo Agent Platform

  • Centralisez votre processus DevOps

    De la planification à la gestion du code source en passant par le CI/CD, GitLab offre tout ce dont vous avez besoin pour construire et livrer des logiciels plus rapidement dans une seule plateforme. Toutes vos données (projets, releases, code) sont dans un seul plan de données, pour que votre équipe et vos agents travaillent depuis une source de vérité commune.

    Explorer notre plateforme
    Capture d'écran du produit montrant GitLab Duo examinant une merge request et donnant des suggestions d'amélioration

  • Adoptez une approche proactive avec une sécurité intégrée

    Développez des logiciels sécurisés avec un nombre réduit de produits de sécurité. Consolidez vos scanners SAST, SCA, détection des secrets et DAST sur une seule plateforme et affichez les risques de sécurité détectés directement dans les merge requests et les IDE. Appliquez des contrôles de conformité et collectez automatiquement des preuves d'audit dans chaque pipeline.

    En savoir plus sur la sécurité
    Capture d'écran du tableau de bord des rapports de vulnérabilités, montrant les différents niveaux de gravité des problèmes

  • Prenez un engagement unique et ajustez-le à tout moment grâce à une tarification flexible

    Les organisations qui ont besoin de tarifs flexibles peuvent prendre un engagement annuel unique et répartir leurs dépenses entre des licences par utilisateur et des crédits à l'usage, sans nouveau processus d'achat.

    En savoir plus sur GitLab Flex
    Illustration de GitLab Flex répartissant un engagement annuel unique entre des licences par utilisateur et des crédits à l'usage

Répondez aux exigences de votre secteur

Chaque secteur fait face à des exigences uniques en matière de sécurité, de conformité et de livraison logicielle. GitLab s'adapte à votre environnement réglementaire tout en maintenant la vélocité dont vos équipes ont besoin.

Services financiers

Respectez les exigences réglementaires strictes sans sacrifier la rapidité de livraison. Maintenez des pistes d'audit, des contrôles d'accès et des tests de sécurité complets.

Secteur public

Développez des logiciels conformes aux normes de sécurité fédérales. Déployez dans des environnements air-gapped, maintenez la conformité gouvernementale et sécurisez vos logiciels dès leur conception.

Télécommunications

Faites évoluer votre infrastructure réseau en toute confiance. Prenez en charge les pipelines de déploiement complexes, les exigences strictes de disponibilité et les environnements edge distribués.

Automobile

Accélérez le cycle de développement des logiciels automobiles. Automatisez les workflows de conformité en fonction des normes de sécurité, accélérez le développement embarqué et coordonnez vos équipes dans le monde entier.

Éducation

Responsabilisez les étudiants et les chercheurs tout en protégeant les données institutionnelles. Choisissez parmi des options de déploiement flexibles et facilitez la collaboration en matière de recherche.

Aérospatiale

Accélérez à la fois le développement de micrologiciels critiques pour le vol et les applications client. Maintenez les normes de sécurité, suivez les SBOM et déployez dans des environnements air-gapped.

« Les capacités de déploiement plus rapides offertes par GitLab contribuent directement à la croissance de notre entreprise. Les fournisseurs de services de communication nous choisissent parce que nous sommes en mesure d'innover à la vitesse exigée par leurs marchés. »

Daniel Costa Soares

Daniel Costa Soares

Head of Software Automation and Support

Une plateforme unique pour les équipes de toutes tailles

13x
plus rapide d'effectuer des scans de sécurité
Logo de l'entreprise CACI
20x
plus rapide d'exécuter des pipelines avec GitLab
Logo de l'entreprise Intuitive Machines
100
heures de temps d'arrêt économisées par mois
Logo de l'entreprise Ally Financial
6x
plus rapide en matière de délai de mise sur le marché
Logo de l'entreprise Deutsche Telekom
17 %
d'augmentation de la satisfaction développeurs
Logo de l'entreprise Agoda
97 %
de réduction du temps de correction des bogues
Logo de l'entreprise Sigma Defense
80x
plus rapide pour les builds de pipelines CI
Logo de l'entreprise Lockheed Martin
30 %
des vulnérabilités détectées plus tôt dans le SDLC
Logo de l'entreprise CARFAX
4 h
économisées par ingénieur et par semaine
Logo de l'entreprise HackerOne
82 %
de réduction de la durée de cycle
Logo de l'entreprise Radio France
50 %
d'augmentation de la vitesse de détection des vulnérabilités
Logo de l'entreprise Cube

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