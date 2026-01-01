La plateforme DevSecOps

Déployez plus vite. En toute confiance.
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Votre plateforme d'orchestration intelligente pour le DevSecOps
Améliorez votre façon de travailler
Plus de 50 millions de personnes utilisent déjà GitLab.
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- Découvrir GitLab Duo Agent Platform
Définissez la collaboration entre équipes et agents d'IA
Personnalisez vos workflows de développement, de test, de sécurité et de déploiement. Les équipes orchestrent et supervisent le travail, tandis que les agents d'IA exécutent et automatisent les tâches répétitives selon vos règles et garde-fous. Vos agents transforment les tickets en merge requests, corrigent les vulnérabilités et examinent le code, sous la supervision de votre équipe.
- Explorer notre plateforme
Centralisez votre processus DevOps
De la planification à la gestion du code source en passant par le CI/CD, GitLab offre tout ce dont vous avez besoin pour construire et livrer des logiciels plus rapidement dans une seule plateforme. Toutes vos données (projets, releases, code) sont dans un seul plan de données, pour que votre équipe et vos agents travaillent depuis une source de vérité commune.
- En savoir plus sur la sécurité
Adoptez une approche proactive avec une sécurité intégrée
Développez des logiciels sécurisés avec un nombre réduit de produits de sécurité. Consolidez vos scanners SAST, SCA, détection des secrets et DAST sur une seule plateforme et affichez les risques de sécurité détectés directement dans les merge requests et les IDE. Appliquez des contrôles de conformité et collectez automatiquement des preuves d'audit dans chaque pipeline.
- En savoir plus sur GitLab Flex
Prenez un engagement unique et ajustez-le à tout moment grâce à une tarification flexible
Les organisations qui ont besoin de tarifs flexibles peuvent prendre un engagement annuel unique et répartir leurs dépenses entre des licences par utilisateur et des crédits à l'usage, sans nouveau processus d'achat.
Répondez aux exigences de votre secteur
Chaque secteur fait face à des exigences uniques en matière de sécurité, de conformité et de livraison logicielle. GitLab s'adapte à votre environnement réglementaire tout en maintenant la vélocité dont vos équipes ont besoin.
Services financiers
Respectez les exigences réglementaires strictes sans sacrifier la rapidité de livraison. Maintenez des pistes d'audit, des contrôles d'accès et des tests de sécurité complets.
Secteur public
Développez des logiciels conformes aux normes de sécurité fédérales. Déployez dans des environnements air-gapped, maintenez la conformité gouvernementale et sécurisez vos logiciels dès leur conception.
Télécommunications
Faites évoluer votre infrastructure réseau en toute confiance. Prenez en charge les pipelines de déploiement complexes, les exigences strictes de disponibilité et les environnements edge distribués.
Automobile
Accélérez le cycle de développement des logiciels automobiles. Automatisez les workflows de conformité en fonction des normes de sécurité, accélérez le développement embarqué et coordonnez vos équipes dans le monde entier.
Éducation
Responsabilisez les étudiants et les chercheurs tout en protégeant les données institutionnelles. Choisissez parmi des options de déploiement flexibles et facilitez la collaboration en matière de recherche.
Aérospatiale
Accélérez à la fois le développement de micrologiciels critiques pour le vol et les applications client. Maintenez les normes de sécurité, suivez les SBOM et déployez dans des environnements air-gapped.
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Citation 1 de 5
« Les capacités de déploiement plus rapides offertes par GitLab contribuent directement à la croissance de notre entreprise. Les fournisseurs de services de communication nous choisissent parce que nous sommes en mesure d'innover à la vitesse exigée par leurs marchés. »
Une plateforme unique pour les équipes de toutes tailles
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