La plateforme DevSecOps

Chaque secteur fait face à des exigences uniques en matière de sécurité, de conformité et de livraison logicielle. GitLab s'adapte à votre environnement réglementaire tout en maintenant la vélocité dont vos équipes ont besoin.

Services financiers Respectez les exigences réglementaires strictes sans sacrifier la rapidité de livraison. Maintenez des pistes d'audit, des contrôles d'accès et des tests de sécurité complets.

Secteur public Développez des logiciels conformes aux normes de sécurité fédérales. Déployez dans des environnements air-gapped, maintenez la conformité gouvernementale et sécurisez vos logiciels dès leur conception.

Télécommunications Faites évoluer votre infrastructure réseau en toute confiance. Prenez en charge les pipelines de déploiement complexes, les exigences strictes de disponibilité et les environnements edge distribués.

Automobile Accélérez le cycle de développement des logiciels automobiles. Automatisez les workflows de conformité en fonction des normes de sécurité, accélérez le développement embarqué et coordonnez vos équipes dans le monde entier.

Éducation Responsabilisez les étudiants et les chercheurs tout en protégeant les données institutionnelles. Choisissez parmi des options de déploiement flexibles et facilitez la collaboration en matière de recherche.