Avant que CACI ne lance sa migration vers la plateforme DevSecOps de GitLab, le travail des équipes était ralenti par un grand nombre d'outils disparates et coûteux répartis dans l'ensemble de l'entreprise. L'entreprise limite maintenant cette complexité en arrêtant d'utiliser certains de ces outils.

En réduisant les chaînes d'outils, Glenn Kurowski affirme que l'entreprise a réduit les coûts d'acquisition de licences, a passé moins de temps à administrer ses outils et a pu consacrer plus de temps au développement de logiciels. Il note également que les équipes sont plus productives, qu'elles lancent des projets beaucoup plus rapidement et qu'elles répondent plus facilement aux pics de demande. Il explique que la formation a également été simplifiée, que les mises à niveau se font plus facilement et plus rapidement et que la gestion de projet est à présent plus en phase avec le développement du code. Les correctifs sont également appliqués avec peu ou pas de temps d'arrêt.

Comme les développeurs travaillent sur une plateforme commune, ils passent facilement d'un projet à l'autre pour répondre à l'augmentation de la demande. « Cela garantit aux clients un accès rapide aux meilleurs développeurs », explique Glenn Kurowski.

La plateforme leur a également permis de créer une documentation infiniment meilleure que ce qu'ils produisaient auparavant, indique Kyle Craft. Cela s'explique en grande partie par le fait que la plateforme favorise une forte collaboration au sein des équipes DevSecOps et entre elles, ce qui leur donne une meilleure visibilité sur les projets ainsi que la possibilité de partager la responsabilité de la documentation des problèmes, solutions et meilleures pratiques.