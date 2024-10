FullSave ist ein Betreiber für Telekommunikationsinfrastruktur mit Sitz in Labège, Frankreich. Das im Jahr 2004 gegründete Privatunternehmen beschäftigt rund 100 Mitarbeitende und bietet in seinen Rechenzentren Konnektivitätsdienste, Cloud-Infrastruktur sowie Shared Hosting an. Es betreibt ein eigenes Glasfasernetz und bietet modifizierte Internetzugangsdienste an.

FullSave und GitLab eint eine gemeinsame Geschichte. Das Unternehmen nutzt seit über fünf Jahren mehrere andere DevOps-Tools und gleichzeitig auch verschiedene Versionen der GitLab-Plattform, wie GitLab Free und GitLab Enterprise. Zum Beispiel verwendeten sieben Entwickler(innen) die kostenlose Version, um 302 Projekte bereitzustellen, und verwalteten etwa 100 Tickets sowie 50 Merge Requests pro Monat. Andere Teams setzten GitLab ein, um Quellcode und Konfigurationsdateien mit Kund(inn)en auszutauschen, Netzwerk- und Rechenzentrumstools zu erstellen und zu starten sowie Projektbereitstellungen und Docker-Builds zu automatisieren.