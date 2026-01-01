Agile Planung mit GitLab

Agile Bereitstellung

Planung und Bereitstellung im Agententempo

Führe agile Frameworks ein, standardisiere Prozesse und sorge für mehr Transparenz mit intelligenter Orchestrierung für Teams und ihre KI-Agenten.

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Agile Bereitstellung mit Schnelligkeit und Kontrolle

Plane Abläufe dort, wo sich dein Code befindet, damit Teams und Agenten einen Workflow von der Idee bis zur Bereitstellung teilen.

GitLab Epics und Ticketübersichten für Agile Planning

Verwalte Anforderungen, Tickets und Epics über dieselbe Plattform, die Teams und Agenten auch für die Softwarebereitstellung nutzen.

Diese Unternehmen vertrauen uns:

Wie GitLab hilft

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