Agile Planung mit GitLab

Agile Bereitstellung
Planung und Bereitstellung im Agententempo
Führe agile Frameworks ein, standardisiere Prozesse und sorge für mehr Transparenz mit intelligenter Orchestrierung für Teams und ihre KI-Agenten.
Agile Bereitstellung mit Schnelligkeit und Kontrolle
Plane Abläufe dort, wo sich dein Code befindet, damit Teams und Agenten einen Workflow von der Idee bis zur Bereitstellung teilen.
Verwalte Anforderungen, Tickets und Epics über dieselbe Plattform, die Teams und Agenten auch für die Softwarebereitstellung nutzen.
Wie GitLab hilft
Scrum-, Kanban- und anforderungsorientierte Workflows
Führe Scrum-, Kanban- und anforderungsbasierte Arbeitsabläufe auf der Entwicklungsplattform deiner Teams und Agenten ein. Nutze Ticketübersichten mit einer hierarchischen Struktur aus über- und untergeordneten Elementen und Abhängigkeiten, die direkt in den breiteren DevSecOps-Lebenszyklus für eine funktionsübergreifende Planung eingebunden sind.
Agile Skalierung mit Governance
Skaliere mit SAFe, LeSS und Disciplined Agile unter Anwendung integrierter Governance. So gelangen auch große Unternehmen im Agententempo von der Idee zur Wertschöpfung, ohne die Kontrolle zu verlieren.
Visualisierung von Abhängigkeiten
Verfolge den Fortschritt und identifiziere potenzielle Engpässe mit einer wechselseitigen Sicht auf Abhängigkeiten in Tickets, Epics, Kanban-Boards und Roadmaps.
Integriertes Design Management
Arbeite an Design-Reviews innerhalb von Tickets zusammen, um Feedback-Zyklen zu reduzieren und Transparenz zu gewährleisten.
Berichte, Dashboards und Einblicke
Identifiziere Hindernisse und vermeide Arbeitsverzögerungen mit Burnup- und Burndown-Diagrammen, Drilldown-Berichten und dem Wertstrom-Dashboard. Vertiefe dich mit einem Klick in Workitems, wenn Volumen und Tempo des agentischen Outputs zunehmen.
Software-Dokumentation
Vereinfache und rationalisiere die Dokumentation mit Wikis und statischen Websites, die direkt von GitLab aus erstellt und veröffentlicht werden, und bringe die Dokumentation dorthin, wo sich dein Code befindet.
Von Unternehmen als vertrauenswürdig geschätzt.
Agile-Teams lieben uns.
Von Unternehmen als vertrauenswürdig geschätzt.
Agile-Teams lieben uns.
GitLab hat uns die Grundlage und die Plattform für unser Scaled Agile Framework bereitgestellt. Wir können innerhalb unserer Enterprise-IT-Teams und mit unseren wichtigsten Stakeholdern zusammenarbeiten.
Bereit, schneller bereitzustellen und Kosten zu senken?
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Führe unsere fünfminütige Bewertung durch, um eine persönliche Roadmap für eine schnellere Bereitstellung und geringeren Overhead zu erhalten.