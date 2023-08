Agile Planung mit GitLab

In diesem Meeting werden auch die User Storys besprochen und für jede User Story im Sprint die technische Aufwandsstufe geschätzt. In GitLab haben Tickets ein Attribut „Gewichtung“, mit dem du den geschätzten Aufwand angeben kannst. In dieser Besprechung (oder in den folgenden) werden die User Storys weiter aufgeschlüsselt und manchmal werden technische Pläne und die Architektur dokumentiert. In GitLab können diese Informationen im Ticket oder in der Beschreibung des Merge Requests dokumentiert werden, da der Merge Request oft der Ort ist, an dem die technische Zusammenarbeit stattfindet. Während des Sprints (GitLab-Meilensteins) wählen die Mitglieder des Entwicklungsteams eine User Story nach der anderen aus, um sie zu bearbeiten. In GitLab haben Tickets Beauftragte. Du würdest dich also einem Ticket zuweisen, um zu zeigen, dass du jetzt daran arbeitest. Du solltest sofort einen leeren und mit einem Ticket verknüpften Merge Request erstellen, um die technische Zusammenarbeit zu beginnen, noch bevor du eine einzige Zeile Code geschrieben hast.