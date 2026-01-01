Agile Planung mit GitLab

Führe Scrum-, Kanban- und anforderungsbasierte Arbeitsabläufe auf der Entwicklungsplattform deiner Teams und Agenten ein. Nutze Ticketübersichten mit einer hierarchischen Struktur aus über- und untergeordneten Elementen und Abhängigkeiten, die direkt in den breiteren DevSecOps-Lebenszyklus für eine funktionsübergreifende Planung eingebunden sind.