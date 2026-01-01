GitLab für Bildungseinrichtungen

Die Zukunft der Softwareentwicklung beginnt jetzt – mit intelligenter Orchestrierung für Studierende, Lehrende und ihre KI-Agenten.

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Personen, die gemeinsam an einem Computer arbeiten

Diese Bildungseinrichtungen vertrauen uns:

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> 1 000

Bildungseinrichtungen nehmen am Programm „GitLab für Bildungseinrichtungen“ teil

3 Millionen

Personen (Tendenz steigend) nutzen GitLab in Bildungseinrichtungen

65

Länder beteiligen sich am Programm „GitLab für Bildungseinrichtungen“

IT

Innovation auf dem gesamten Campus beschleunigen

Campusweite Zusammenarbeit mit einer einheitlichen Plattform ermöglichen, die die institutionelle Sicherheit gewährleistet.

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Ermögliche es Studierenden, Forschenden, Wissenschaftler(inne)n und IT-Führungskräften, Innovationen voranzutreiben und gleichzeitig komplexe Abfolgen von Schritten und Übergaben zu eliminieren.

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GitLab bietet eine umfassende Lösung und ein Toolset rund um DevOps für Entwicklerteams an Universitäten. Die Erfahrung war transformativ und hat die Komplexität und die Zeit für die Bereitstellung von Lösungen reduziert sowie die Zusammenarbeit auf allen Ebenen erheblich verbessert.

John Nicpon

Sr. Manager of Systems Engineering, Office of Information Technology, University of Nevada

Verwaltung

Die Institution mit Enterprise-DevSecOps transformieren

Ermögliche Lehrenden, Studierenden und Forschenden den Zugang zu einer einheitlichen Plattform, die Compliance sicherstellt, die Verwaltung vereinfacht und Innovation beschleunigt.

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Behalte die Kontrolle durch die Integration institutioneller Authentifizierung, Nutzungsüberwachung und die Möglichkeit, Richtlinien durchzusetzen, die deinen Sicherheits- und Data-Governance-Anforderungen entsprechen.

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Lehrkräfte

Die Fachkräfte und Innovator(inn)en von morgen vorbereiten

Verschaffe Studierenden einen Wettbewerbsvorteil, indem du ihnen ermöglichst, jede Phase des Software-Entwicklungsprozesses in praxisnahen Umgebungen zu meistern.

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Gib Studierenden die Werkzeuge an die Hand, die sie benötigen, um Projektmanagement, Zusammenarbeit, Versionskontrolle und betriebliche Workflows zu meistern.

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Einer der Gründe für die Einführung von GitLab war die Anzahl an verschiedenen, sofort einsatzbereiten Sicherheitsfunktionen, die es uns ermöglichten, andere Lösungen und Open-Source-Tools und somit die damit verbundenen Fähigkeiten zu ersetzen.
60 %
Reduzierung manueller Aufgaben

Aaron Whitehand

Director of Digital Enablement, Deakin University

Studie lesen (nur in englischer Sprache verfügbar)
60 %
Reduzierung manueller Aufgaben

Studierende

Gestalte deine Zukunft in der Softwareentwicklung

Erwerbe praxisnahe Fähigkeiten, erhalte Anerkennung und vernetze dich mit Entwickler(inne)n weltweit – und trage gleichzeitig zu Software bei, die von Millionen genutzt wird.

Community-Ressourcen entdecken

Sammle praktische Branchenerfahrung, erhalte Prämien und Belohnungen und leiste bedeutende Beiträge zu GitLab. Hinterlasse deine Spuren in der Open-Source-Software und baue ein Portfolio auf, das zukünftigen Arbeitgebern deine Fähigkeiten demonstriert.

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Als ich von GitLab Self-Managed hörte, war die Entscheidung klar. GitLab war wirklich das einzige Produkt, das die Anforderungen erfüllte, die ich im Rahmen der technischen Projektmanagementkurse hatte. Hinzu kommt, dass GitLab ein einziges Produkt ist.
> 8 000
Projekte in 2 212 Gruppen

Dr. James Quilty

Director Of Engineering, Te Herenga Waka, Victoria University of Wellington

Studie lesen (nur in englischer Sprache verfügbar)
> 8 000
Projekte in 2 212 Gruppen

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Hier findest du alle aktuellen Artikel von GitLab für Organisationen des öffentlichen Sektors (nur in englischer Sprache verfügbar).

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