GitLab bietet eine umfassende Lösung und ein Toolset rund um DevOps für Entwicklerteams an Universitäten. Die Erfahrung war transformativ und hat die Komplexität und die Zeit für die Bereitstellung von Lösungen reduziert sowie die Zusammenarbeit auf allen Ebenen erheblich verbessert.

John Nicpon Sr. Manager of Systems Engineering, Office of Information Technology, University of Nevada