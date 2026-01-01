GitLab für Bildungseinrichtungen
Die Zukunft der Softwareentwicklung beginnt jetzt – mit intelligenter Orchestrierung für Studierende, Lehrende und ihre KI-Agenten.
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Bildungseinrichtungen nehmen am Programm „GitLab für Bildungseinrichtungen“ teil
3 Millionen
Personen (Tendenz steigend) nutzen GitLab in Bildungseinrichtungen
65
Länder beteiligen sich am Programm „GitLab für Bildungseinrichtungen“
IT
Innovation auf dem gesamten Campus beschleunigen
Campusweite Zusammenarbeit mit einer einheitlichen Plattform ermöglichen, die die institutionelle Sicherheit gewährleistet.GitLab-Tarif wählen
Ermögliche es Studierenden, Forschenden, Wissenschaftler(inne)n und IT-Führungskräften, Innovationen voranzutreiben und gleichzeitig komplexe Abfolgen von Schritten und Übergaben zu eliminieren.
GitLab bietet eine umfassende Lösung und ein Toolset rund um DevOps für Entwicklerteams an Universitäten. Die Erfahrung war transformativ und hat die Komplexität und die Zeit für die Bereitstellung von Lösungen reduziert sowie die Zusammenarbeit auf allen Ebenen erheblich verbessert.
Verwaltung
Die Institution mit Enterprise-DevSecOps transformieren
Ermögliche Lehrenden, Studierenden und Forschenden den Zugang zu einer einheitlichen Plattform, die Compliance sicherstellt, die Verwaltung vereinfacht und Innovation beschleunigt.Jetzt bewerben
Behalte die Kontrolle durch die Integration institutioneller Authentifizierung, Nutzungsüberwachung und die Möglichkeit, Richtlinien durchzusetzen, die deinen Sicherheits- und Data-Governance-Anforderungen entsprechen.
Lehrkräfte
Die Fachkräfte und Innovator(inn)en von morgen vorbereiten
Verschaffe Studierenden einen Wettbewerbsvorteil, indem du ihnen ermöglichst, jede Phase des Software-Entwicklungsprozesses in praxisnahen Umgebungen zu meistern.Jetzt bewerben
Gib Studierenden die Werkzeuge an die Hand, die sie benötigen, um Projektmanagement, Zusammenarbeit, Versionskontrolle und betriebliche Workflows zu meistern.
Einer der Gründe für die Einführung von GitLab war die Anzahl an verschiedenen, sofort einsatzbereiten Sicherheitsfunktionen, die es uns ermöglichten, andere Lösungen und Open-Source-Tools und somit die damit verbundenen Fähigkeiten zu ersetzen.
Studierende
Gestalte deine Zukunft in der Softwareentwicklung
Erwerbe praxisnahe Fähigkeiten, erhalte Anerkennung und vernetze dich mit Entwickler(inne)n weltweit – und trage gleichzeitig zu Software bei, die von Millionen genutzt wird.Community-Ressourcen entdecken
Sammle praktische Branchenerfahrung, erhalte Prämien und Belohnungen und leiste bedeutende Beiträge zu GitLab. Hinterlasse deine Spuren in der Open-Source-Software und baue ein Portfolio auf, das zukünftigen Arbeitgebern deine Fähigkeiten demonstriert.
Als ich von GitLab Self-Managed hörte, war die Entscheidung klar. GitLab war wirklich das einzige Produkt, das die Anforderungen erfüllte, die ich im Rahmen der technischen Projektmanagementkurse hatte. Hinzu kommt, dass GitLab ein einziges Produkt ist.
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Artikel aus dem öffentlichen Sektor
Hier findest du alle aktuellen Artikel von GitLab für Organisationen des öffentlichen Sektors (nur in englischer Sprache verfügbar).
The Source
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