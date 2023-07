GitLab wird in Dutzenden von Disziplinen eingesetzt – nicht nur in der Programmierung. Mit der Integration von GitLab in den Unterricht erhalten Lernende nicht nur einen Vorteil durch das Erlernen einer branchenführenden Plattform, sondern sie lernen auch Projektmanagement, Zusammenarbeit, Versionskontrolle und betriebliche Workflows. GitLab kann als Single Source of Truth (SSOT) für End-to-End-Projekte von Lernenden in jeder Domäne verwendet werden.

Die DevSecOps-Funktionen von GitLab bieten Lernenden die Möglichkeit, domänenspezifische Fähigkeiten wie Softwareentwicklung, Infrastrukturmanagement, Informationstechnologie sowie Sicherheit zu erlernen. Testen von Code, kontinuierliche Integration, kontinuierliche Entwicklung und Sicherheitstests werden alle an einem Ort zusammengeführt. Gib deinen Lernenden das nötige Werkzeug an die Hand, mit dem sie bessere Lernergebnisse erzielen können.