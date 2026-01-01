Erste Schritte mit GitLab

Du bist neu bei GitLab und weißt nicht, wo du anfangen sollst? Wir führen dich durch die Grundlagen, damit du siehst, was dich erwartet.

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Der DevSecOps-Lebenszyklus – Planen, Programmieren, Erstellen, Testen, Freigeben, Bereitstellen, Betreiben und Überwachen – ist in einem Unendlichkeitssymbol angeordnet, das sich mit dem Sicherheitssymbol (Sicherheit und Compliance) überschneidet.

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Weitere Ressourcen

GitLab-Dokumentation

Dokumentation für GitLab Community Edition, GitLab Enterprise Edition, Omnibus GitLab und GitLab Runner.

Entwicklungsportal

Dokumentation für Mitwirkende des GitLab-Projekts – Informationen über unsere Codebase, APIs, Webhooks, unser Designsystem, UI-Framework und vieles mehr!

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