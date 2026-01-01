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Erste Schritte für Unternehmen

Um wettbewerbsfähig zu bleiben, wird eine Methode zur Vereinfachung und Skalierung von DevSecOps benötigt, damit Teams sicheren Code schneller bereitstellen können. Dieser Leitfaden hilft bei der schnellen Einrichtung der Grundlagen für automatisierte Softwareentwicklung und -bereitstellung im Premium-Tarif mit Optionen zur Einbeziehung von Sicherheit, Compliance und Projektplanung aus dem Ultimate-Tarif.

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