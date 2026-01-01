Anzahl der gewünschten Plätze bestimmen

Ein GitLab SaaS-Abonnement verwendet ein gleichzeitiges (Platz-)Modell. Die Zahlung erfolgt für ein Abonnement entsprechend der maximalen Anzahl von Nutzer(inne)n, die der Top-Level-Gruppe oder deren Untergruppen während des Abrechnungszeitraums zugewiesen sind. Nutzer(innen) können während des Abonnementzeitraums hinzugefügt und entfernt werden, solange die Gesamtzahl der Nutzer(innen) zu einem bestimmten Zeitpunkt die Abonnementanzahl nicht überschreitet.

Weitere Informationen

SaaS-Abonnement erhalten

GitLab SaaS ist das Software-as-a-Service-Angebot von GitLab, das unter GitLab.com verfügbar ist. Für die Nutzung von GitLab SaaS muss nichts installiert werden, nur eine Registrierung ist erforderlich. Das Abonnement bestimmt, welche Funktionen für private Projekte verfügbar sind. Organisationen mit öffentlichen Open-Source-Projekten können sich aktiv für das GitLab for Open Source Program bewerben.

Funktionen von GitLab Ultimate, einschließlich 50.000 Compute-Minuten, sind für qualifizierte Open-Source-Projekte über das GitLab for Open Source Program kostenlos verfügbar.

Weitere Informationen

Benötigte CI/CD Shared Runner-Minuten bestimmen

Shared Runner werden mit jedem Projekt und jeder Gruppe in einer GitLab-Instanz geteilt. Wenn Jobs auf Shared Runnern ausgeführt werden, werden Compute-Minuten verbraucht. Auf GitLab.com wird das Kontingent der Compute-Minuten für jeden Namespace festgelegt und durch den Lizenztarif bestimmt.

Zusätzlich zum monatlichen Kontingent können auf GitLab.com zusätzliche Compute-Minuten erworben werden, wenn benötigt.