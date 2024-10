Guida introduttiva per il settore enterprise

20 minuti di lettura

Per rimanere competitivi sul mercato, è necessario semplificare e scalare il DevSecOps per poter distribuire il codice in sicurezza e più rapidamente. Questa guida ti aiuterà a configurare rapidamente gli elementi essenziali per lo sviluppo e la distribuzione software automatizzati con il livello Premium e a sapere come includere le opzioni di sicurezza, conformità e pianificazione dei progetti disponibili nel livello Ultimate.